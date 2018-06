Der Opel-Mutterkonzern General-Motors bekommt einen neuen Chef: Der bisherige Vorstandsvorsitzende Ed Whitacre hat überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Am 1. September wird er sein Amt niederlegen und es an Verwaltungsratsmitglied Daniel Akerson übergeben.

Ein halbes Jahr stand Whitacre an der Spitze des einst weltgrößten Autobauers und schaffte es in dieser Zeit, das schwer angeschlagene Unternehmen wieder in die schwarzen Zahlen zu bringen. GM erwirtschaftete in diesem Jahr im zweiten Quartal einen Gewinn von 1,3 Milliarden Dollar und will zurück an die Börse. Vor einem Jahr, zu Zeiten der Insolvenz, hatte der Konzern noch einen Verlust von 12,9 Milliarden Dollar eingefahren.

Damals musste Washington eingreifen und GM mit Staatshilfen in Milliardenhöhe vor der Pleite bewahren. Die US-Regierung drang auch auf nachhaltige Veränderungen in der Unternehmensführung. So wechselte Ed Whitacre erst von der Spitze des Telefonkonzerns AT&T nach Detroit, wo er im Juni 2009 erst Präsident des Verwaltungsrats wurde und dann den damaligen Vorstandschef Fritz Henderson beerbte. Das Vertrauen in dessen Fähigkeit, das Schlimmste für den Autobauer abzuwenden, war in Administration und Öffentlichkeit erheblich gesunken.

Whitacre dagegen gilt inzwischen als Schlüsselfigur bei der Sanierung der US-Auto-Ikone, die lange Jahre unter Misswirtschaft gelitten hatte. Nach nur sechs Monaten schaffte der 68-Jährige die Trendumkehr und betrachtet seine Mission offenbar nun als erledigt an. "Seit dem Tag meines Amtsantritts habe ich immer gesagt, dass ich dem Unternehmen zu alter Größe verhelfen will und dann nicht einen Tag länger bleiben will", begründete er seine Entscheidung. Komplett verabschieden wird sich Whitacre aus Detroit aber nicht. Er bleibt bis Ende des Jahres Präsident des Verwaltungsrats und wird so die Geschicke des Unternehmens weiter überwachen.

Whitacres Nachfolger Akerson wird bereits der vierte GM-Chef innerhalb von nicht einmal zwei Jahren. Wie sein Vorgänger ist auch der 61-Jährige kein Autofachmann, sondern hat seine Karriere im Telekommunikationsbereich gemacht. Zwischen 1993 und 2003 stand er an der Spitze von drei Unternehmen der Telekom-Branche. 2003 dann wechselte er als Chefmanager zur Carlyle Group. Der einflussreiche US-Finanzinvestor pflegt beste politische Kontakte in Washington. Dem GM-Verwaltungsrat gehört Akerson seit Juli 2009 an.

Auch der neue Mann an der Spitze des Konzerns muss sich um die weitere Sanierung des Autobauers kümmern. Zuletzt hatte GM veraltete Werke geschlossen, hohe Schulden abgebaut, überbordende Kosten für Pensionen und Gesundheitsfürsorge der Mitarbeiter reduziert sowie mehrere Automarken eingestellt. Dafür brachte der Konzern eine Reihe neuer Modelle auf den Markt, die von den Konsumenten goutiert wurden. Vor allem in Nordamerika und Asien kommt GM mit der Produktion kaum hinterher.

Gekrönt werden sollen die Maßnahmen mit einer Rückkehr auf das Börsenparkett – ein Plan, dem die jüngsten guten Quartalszahlen Auftrieb geben könnten. Der Börsengang soll voraussichtlich im Herbst vollzogen werden und den Staatsanteil bei GM zurückfahren, der derzeit noch bei 61 Prozent liegt.

Sorgen dürfte Akerson die Lage bei den europäischen Tochterunternehmen bereiten. So wie Vauxhall verkaufte auch Opel nach dem Auslaufen der Abwrackprämie weniger Autos als vor einem Jahr. GM-Europachef Nick Reilly gibt sich aber optimistisch und kündigte an, die deutsche Traditionsfirma 2011 aus der Verlustzone zu führen. Das Image der Marke soll verbessert und so verlorene Marktanteile zurückgewonnen werden. Dann könnte Opel wieder profitabel werden.

Dass die Amerikaner daran glauben, zeigte schon der Schwenk von Whitacre in seiner Opel-Strategie. Hatte der US-Autobauer zuvor monatelang einen Käufer für die europäische Tochter gesucht, beschloss General Motors Mitte Juni, Opel im Konzern zu behalten und dank eines strikten Sparkurses zu sanieren. Die schwedische Tochter Saab dagegen verkaufte Whitacre an den niederländischen Sportwagenbauer Spyker Cars .