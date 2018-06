Theo und Karl Albrecht sind seine Vorbilder, erzählt Stefan Heinig im vertrauten Kreis. Nicht nur die Knausrigkeit der beiden Aldi-Gründer imponiert dem hochgeschossenen Chef der Billigtextilkette KiK, auch gegenüber der Öffentlichkeit pflegt der sportliche Manager mit den kurz geschorenen Haaren eine ähnliche Abneigung.

Außer Paparazzifotos existieren von dem gebürtigen Dortmunder keine offiziellen Bilder, den Nachdruck eines Porträts in KiKs Mitarbeiterzeitschrift ließ er gerichtlich untersagen. Vereinbarte Interviewtermine sagt der Unternehmer ohne Begründung ab.

Jetzt aber bekommt Heinig, der am Montag seinen 48. Geburtstag feierte, mehr Öffentlichkeit, als ihm lieb sein kann. Mittwochabend strahlte die ARD zwei TV-Beiträge aus, die seinen westfälischen Textildiscounter in ein zweifelhaftes Licht rückten.

Von "menschenunwürdigen" Beschäftigungsverhältnissen ist darin die Rede, von Näherinnen in Bangladesch, die für KiK selbst im Winter ohne Heizung arbeiten mussten, und von Billigsocken aus Niedriglohnländern, die der Discounter allein durch Aufnähen von "Ergee"-Logos zu Markenware veredelt. Bis zuletzt versuchte Heinig, den TV-Bericht per Landgerichtsurteil zu stoppen – vergeblich: Am 6. Juli erteilten Hamburgs Richter die Freigabe.

Pünktlich einen Tag vor Ausstrahlung demonstrierte Heinigs Textildiscounter in aller Öffentlichkeit Reue. Man habe "sicher Fehler gemacht", teilte KiK mit. "Dies bedauern wir außerordentlich." Wie zum Beweis ließ der Firmenchef eine Pressemeldung verschicken, nach der die Geschäftsführung nun um den ehemaligen Otto-Manager Michael Arretz erweitert wird. Der 49-Jährige soll ab sofort beide Krisengebiete des Filialisten wieder in Ordnung bekommen: Qualitätssicherung und Unternehmenskommunikation.