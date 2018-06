Die Fahne des Baukonzerns Hochtief auf einer Baustelle in Düsseldorf

Real-Madrid-Präsident Florentino Pérez will mit seinem spanischen Baukonzern ACS nach Medienberichten den deutschen Konkurrenten Hochtief übernehmen. Die Madrider Börsenaufsicht setzte die Notierung des ACS- Aktienkurses einstweilen aus.

Bei dem Essener Unternehmen sei bislang kein Angebot eingegangen, sagte ein Hochtief-Sprecher auf Anfrage. "Wenn ein Angebot vorliegen sollte, werden wir das natürlich sorgfältig prüfen und dann eine qualifizierte Stellungnahme abgeben", hieß es.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Kreise berichtet, ist allerdings keine sofortige Komplett-Übernahme geplant. In einem ersten Schritt gehe es bei der freiwilligen Offerte nur darum, den Anteil über 30 Prozent zu erhöhen, um damit künftig von der Pflicht eines Angebots an die restlichen Aktionäre befreit zu sein, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen Reuters am Donnerstag. Daher böten die Spanier auch nur das gesetzlich vorgeschriebene Minimum, sprich den Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate, ohne Aufschlag. "Erst mittelfristig peilt ACS die Konsolidierung von Hochtief an", sagte einer der Insider. Wann dies geschehe, sei noch offen. "ACS hat keinen Zeitdruck."

Beim Überschreiten der Schwelle von 30 Prozent muss man nach deutschem Übernahmerecht ein Angebot an die übrigen Aktionäre abgeben. ACS bestätigte am Donnerstag, je acht eigene Aktien für fünf Hochtief-Anteilsscheine zu bieten. ACS hatte im vergangenen Jahr seinen Anteil an Hochtief durch ein Optionsgeschäft um 4,9 Prozent auf knapp 30 Prozent ausgebaut. Nach der Übernahme würde einer der größten Baukonzerne der Welt entstehen.

ACS ist ein Mischkonzern und neben dem Schwerpunkt Bau auch als Serviceunternehmen in den Bereichen Energie und Telekommunikation aktiv. Hochtief ist der größte deutsche Baukonzern und beschäftigt weltweit rund 68.000 Mitarbeiter. Der Ende des 19. Jahrhunderts gegründete Konzern ist auf vielen Feldern des Hoch- und Tiefbaus aktiv.