Die Boni seien notwendig gewesen, um gute Mitarbeiter zu halten, sagte Michael Offer, Sprecher des Bundesfinanzministeriums, am Montag in Berlin. Der Aufbau der Bad Bank der Hypo Real Estate (HRE) sei eine der komplexesten Transaktionen in der deutschen Finanzgeschichte. In sie sollten Giftpapiere im Wert von etwa 185 Milliarden Euro ausgelagert werden. "Für diese Operation braucht die Bank erfahrene und gute Mitarbeiter", sagte Offer.

Politiker aller Parteien äußerten sich empört, als bekannt wurde , dass der marode Finanzkonzern seinen Bankmanagern vor Kurzem noch Boni in Höhe von 25 Millionen Euro gezahlt hat. Die HRE hatte im Jahr 2009 insgesamt 2,2 Milliarden Verlust gemacht, die Vorstandsgehälter waren auf 500.000 Euro begrenzt worden.

Der staatliche Bankenrettungsfonds Soffin hatte die Boni geprüft und keine Verstöße gegen die Vergütungsauflagen festgestellt. Zudem hatten Mitarbeiter auf alte Zusagen gepocht und mit Klagen gedroht.

Der Bund der Steuerzahler sprach angesichts der Staatsgarantien für die HRE von mehr als 140 Milliarden Euro von einem Skandal. Weder habe die Bank es geschafft, auf eigenen Füßen zu stehen, noch sei sie in der Situation, diese Zahlungen eigenständig finanzieren zu können, sagte Verbandsvizepräsident Reiner Holznagel Handelsblatt Online . Vor wenigen Tagen hatte der Bund der Bank zusätzliche Staatsgarantien von 40 Milliarden Euro bewilligt.

Die Bundesregierung zeigte Verständnis für die Kritik. "Wenn Menschen sagen, uns fällt schwer, das zu verstehen, dann kann die Bundesregierung das auch gut nachvollziehen", sagte Vize-Regierungssprecher Christoph Steegmans.



Die HRE verteidigte sich gegen die Kritik. "Die Sonderzahlungen entsprachen dem Interesse der Bank und aus unserer Sicht auch dem Interesse des Eigentümers", sagte ein Sprecher in München. Auch für das Jahr 2010 plant die Bank nach Informationen aus Branchenkreisen ein variables Vergütungssystem. Der Vorstand habe dieses bereits beschlossen. Das Finanzministerium stellte aber klar, dass es vergleichbare Bonuszahlungen wie für das Jahr 2009 nicht mehr geben soll: Die Auszahlung der bis zu 25 Millionen Euro habe einmaligen Charakter gehabt, erklärte das Finanzministerium.

An dem Vorstand der HRE hält die Bundesregierung trotz der umstrittenen Bonuszahlungen fest. Der Vorstand, der gerade die Auslagerung von Milliarden-Giftpapieren in die Bad Bank vorbereite, genieße das Vertrauen von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), sagte Offer.