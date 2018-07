ZEIT ONLINE: Herr Weihl, im Frühjahr grasten schon zum zweiten Mal gleich 200 Ziegen auf dem Google-Firmengelände und hielten so die Wiese kurz. Ziegen statt Rasenmäher, sieht so Ihre Nachhaltigkeitsstrategie aus?

Bill Weihl: Das ist wirklich nicht als Witz gemeint, auch wenn viele Leute darüber schmunzeln. Es ist weitaus nachhaltiger, wenn uns eine Herde Ziegen das Rasenmähen abnimmt als wenn wir benzingetriebene Rasenmäher einsetzen. Und so ungewöhnlich ist das nicht: Hier in Kalifornien machen das recht viele Firmen und teilweise sogar Regierungsbehörden.

ZEIT ONLINE: Die Aktion ist ein Mosaikstein in der Unternehmensstrategie, CO2-neutral zu werden . Wie weit sind Sie inzwischen?

Weihl: Das Ziel haben wir 2007 beschlossen und es in dem Jahr auch fast geschafft. Auch 2008 waren wir fast erfolgreich – allerdings vor allem wegen der Wirtschaftskrise. Für 2009 stehen endgültige Ergebnisse noch aus. Das Datensammeln und die Berechnungen unseres CO2-Fußabdrucks dauern eine Weile. Ebenso dauert es, gute Offset-Programme zu finden, mit denen wir unsere bislang unvermeidbaren Emissionen an anderer Stelle ausgleichen können.

Bill Weihl Seit mehr als vier Jahren ist Bill Weihl für die Nachhaltigkeitsstrategie des Suchmaschinen-Konzerns Google verantwortlich. Der "grüne Energie-Zar", wie er unternehmensintern genannt wird, war zuvor Professor am renommierten Massachusetts Institute of Technology. Im vergangenen Jahr zeichnete das Times Magazin ihn als einen "Heroe of Environment" aus.

ZEIT ONLINE: Das heißt, Google beteiligt sich in erster Linie nur an externen Klimaschutzprojekten, um so die CO2-Bilanz zu verbessern?

Weihl: Nein. Der wichtigste Baustein ist Energieeffizienz, da stecken wir viel Ehrgeiz hinein. Wir haben etwa durch geschickte Kühlungssysteme den Energieverbrauch unserer Datenzentren inzwischen um 50 Prozent reduziert. Sie gehören inzwischen zu den Strom sparendsten der Welt. Außerdem kaufen wir Ökostrom ein, das reduziert unseren CO2-Fußabdruck ebenfalls. Trotzdem bleiben am Ende eben Emissionen, die wir noch nicht vermeiden können – und die kompensieren wir. Das wird sicherlich auch in den kommenden Jahren noch so bleiben.