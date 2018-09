Auch Opel verstärkt sein Angebot im Segment Kleinwagen: Für die Fertigung des Junior hat der Konzern das Werk in Eisenach vorgesehen. Vorstandschef Nick Reilly kündigte Investitionen von 90 Millionen Euro für neue Produktionsanlagen an. Damit seien die etwa 1600 Arbeitsplätze des Werks für die kommenden Jahre gesichert.

Die Serienproduktion des Kleinwagens – unterhalb des Corsa – mit dem Arbeitstitel Junior soll 2013 beginnen. Um in Eisenach dafür Platz zu schaffen, soll das Werk in der spanischen Stadt Saragossa einen Teil der Produktion des Corsa übernehmen.

"Unser Eisenacher Werk hat eine hoch motivierte Belegschaft, die Fahrzeuge in herausragender Qualität produziert", sagte Reilly. Davon werde der neue Kleinwagen profitieren.

Der neue Wagen soll bereits die technischen Voraussetzungen erhalten, damit er später auch von einem Akku angetrieben werden kann . Damit würde Opel mit dem von Volkswagen geplanten Kleinwagen Up! konkurrieren, den VW auch in einer Elektroversion plant.

Alle Autohersteller verstärken ihre Geschäfte im Kleinwagenbau, weil die bei Kunden vor allem in Ballungsräumen begehrt sind. Die Hersteller sind auch dazu gezwungen, weil sie mit einer größeren Zahl an sparsamen Kleinwagen auch der von der EU ab 2012 verlangten Senkung des Kohlendioxidausstoßes näher kommen.

Opel versucht nach Jahren wirtschaftlicher Probleme mit neuen Modellen das Vertrauen der Kunden wieder zu gewinnen. 2011 sollen der elektrisch betriebene Ampera, ein sportliches Coupé und ein SUV auf den Markt kommen.

Opel begann sein Engagement in Thüringen 1990 mit den Automobilwerken Eisenach. Die neu gebaute Fabrik wurde im September 1992 eingeweiht. Bis heute hat Opel in Eisenach eigenen Angaben nach 1,5 Milliarden Euro investiert.

Mitte September hatte das Unternehmen mitgeteilt, sein Werk in Kaiserslautern zu stärken, das Komponenten und Dieselmotoren fertigt. Vor wenigen Tagen kündigte Opel an, 500 Millionen Euro in das Motorenwerk im ungarischen Szentgotthard zu investieren.