Mehrere Mitarbeiter der Deutschen Telekom stehen unter Korruptionsverdacht. Wie das Unternehmen mitteilte, richten sich die Ermittlungen auch gegen den Chef des Konzerns René Obermann. Insgesamt habe die Bonner Staatsanwaltschaft gegen acht Betroffene, darunter auch Nicht-Telekom-Beschäftigte, "ein Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit vermuteten Bestechungshandlungen in Mazedonien und Montenegro eingeleitet", heißt es in einer Erklärung. "Zu den Betroffenen gehört auch der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom AG." Auslöser der Ermittlungen sei ein Rechtshilfeersuchen aus den USA.

Bei den Untersuchungen geht es um Vorgänge aus dem Jahr 2005 auf dem Balkan. Im Zentrum steht die ungarische Tochter Magyar Telekom, die wiederum an Telekom-Unternehmen in Mazedonien und Montenegro beteiligt ist. Laut der Konzernmitteilung wird Obermann "unterstellt, dass er im Rahmen eines Treffens mit dem Vorsitzenden der Makedonski Telekom (MakTel) im Jahre 2005 die Zustimmung zu Dividendenzahlungen der MakTel davon abhängig gemacht habe, dass eine geplante Öffnung des mazedonischen Telekommunikationsmarktes für andere Wettbewerber unterbleibt". Dabei beziehe sich die Staatsanwaltschaft auf das US-Rechtshilfeersuchen, "welches uns bislang noch nicht bekannt ist".

Das Unternehmen bestätigte damit einen Bericht der Süddeutschen Zeitung . Obermann weist der Mitteilung zufolge die gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Vorwürfe als falsch zurück. "Die Deutsche Telekom duldet Korruption in keinem Bereich des internationalen Konzerns." Ausdrücklich weist die Telekom daraufhin, dass gegen Obermann im Rahmen von seit vier Jahren laufenden US-Ermittlungen "in keinem Stadium" ein persönlicher Vorwurf erhoben worden sei. Nach Angaben aus Unternehmenskreisen war die Wohnung des Telekom-Chefs bereits am 31. August durchsucht worden.

Ein Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft sagte, es sei "beileibe nicht klar, wer ist Beschuldigter und wer ist Zeuge". Es könne auch nicht ausgeschlossen werden, "dass dieser Vorgang zugeklappt wird". Bei der Prüfung von Unterlagen im Zusammenhang mit dem US-Rechtshilfeersuchen sei ein "Anfangsverdacht gegen verschiedene Personen" aufgekommen. "Wir schauen jetzt, ob sich dieser Anfangsverdacht ausräumen lässt."

In Aufsichtsratskreisen der Telekom würden die Verdachtsmomente als "absurd" betrachtet, berichtete die SZ . Unverständlich sei der Zeitpunkt der Ermittlungen, nachdem die Telekom selbst die Vorgänge über Jahre hinweg untersucht und die Ergebnisse veröffentlicht habe. Das Unternehmen verwies darauf, man habe zudem die bereits seit vier Jahren andauernden Ermittlungen der US-Behörden immer in vollem Umfang unterstützt. Telekom-Sprecher Philipp Schindera sagte, bei den Untersuchungen der US-Behörden sei bisher "nichts herumgekommen".