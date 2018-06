Der schwedische Energiekonzern Vattenfall will sich künftig auf Geschäfte im eigenen Land sowie in Deutschland und den Niederlanden konzentrieren. In Deutschland ist der Konzern der drittgrößte Versorger und war bisher auch in Dänemark und Polen aktiv. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Organisationsstruktur komplett umgebaut werden. Ziele seien neben einer Ertragssteigerung auch eine Verbesserung der CO2-Bilanz und ein schneller Schuldenabbau.

Nach eigenen Angaben will Vattenfall Energie künftig umweltschonender produzieren und eines der führenden Unternehmen für umweltgerechte und nachhaltig erzeugte Energie werden. So solle das Wachstum künftig aus umweltfreundlicher Technik kommen, wie Wind, Biomasse und Gas. Auch an der Atomkraft halte der Konzern fest.

Die CO2-Bilanz Vattenfalls liegt derzeit über dem Branchendurchschnitt. Der Konzern betreibt etwa in Brandenburg Braunkohle-Kraftwerke und baut in Hamburg-Moorburg ein Steinkohle-Kraftwerk. Ein möglicher Verkauf von regionalen Teilmärkten und Vermögenswerten werde "geprüft". Der neue Konzernchef Øystein Løseth widersprach allerdings Berichten über einen Ausstieg aus den Kohlekraft-Geschäften in Deutschland. Einen Rückzug aus dem ostdeutschen Braunkohleabbau in der Lausitz hatte Vattenfall schon in der vergangenen Woche ausgeschlossen.

Als Teil der strategischen Neuausrichtung will Vattenfall zudem seine Ertragskraft und seine Wertschöpfung steigern, wie der Konzern mitteilte. Dazu würden die Kosten gesenkt, und zwar um 648 Millionen Euro. Zum Zeitraum machte der Konzern allerdings keine Angaben. Im Zuge dieser Einsparungen werde es auch zu "Personalanpassungen" kommen, erklärte der Konzern. Stellen sollen demnach aber "möglichst über natürliche Fluktuation" gestrichen werden, also ohne betriebsbedingte Kündigungen. Seine Investitionen will der Konzern bis 2015 auf 17,8 Milliarden Euro begrenzen, teilte Vattenfall mit. Bislang waren bis 2014 dafür 21,7 Milliarden Euro vorgesehen.

Der Staatskonzern ist in Deutschland seit Langem wegen des Braunkohleabbaus in den Schlagzeilen. Die Gewinne sind in diesem Jahr unter anderem wegen des anhaltenden Stillstands der Atomkraftwerke Krümmel und Brunsbüttel stark geschrumpft. Als Ziel für die Wiederaufnahme der Produktion nannte Løseth den Jahreswechsel 2011 für Krümmel und den Sommer 2011 für Brunsbüttel. "Dies ist mit den jetzt erweiterten Laufzeiten für deutsche Atomreaktoren für uns eine sehr wichtige Sache", sagte er.