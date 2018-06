Der ehemalige Chef der Hypo Real Estate , Georg Funke, hat im Rechtsstreit um seine Kündigung einen ersten Teilerfolg erzielt. Das Landgericht München entschied, dass ihm die verstaatlichte Immobilienbank etwa 150.000 Euro Gehalt nachzahlen muss. Die Richter folgten der Argumentation Funkes, wonach ihm das Geld aufgrund seines Arbeitsvertrags zustehe. Dem früheren Finanzvorstand Markus Fell stehen dem Urteil zufolge rund 40.000 Euro zu.

Unter Funkes Führung war die HRE fast kollabiert und musste mit Hilfen von zeitweise mehr als 140 Milliarden Euro gerettet werden. Der Banker und weitere Vorstände mussten wegen der Beinahe-Pleite des Immobilienfinanzierers im Herbst 2008 ihre Posten räumen und hatten gegen ihre Kündigungen geklagt. Die HRE hatte die Entlassungen immer wieder verteidigt.

Das jetzige Urteil in München erfolgte im Rahmen eines sogenannten Urkundeprozesses, in dem allein auf Grundlage von Verträgen ohne weitere Beweisaufnahme entschieden wird. Ob Funke und Fell das ihnen jetzt zugesprochene Geld aber tatsächlich erhalten, hängt von einem zweiten Verfahren ab, in dem es um die Rechtmäßigkeit der Kündigungen geht. Das Gericht will im Januar entscheiden, ob es in diesem Prozess in die Beweisaufnahme geht. Dann würden Zeugen und Sachverständige befragt werden, ob die beiden Banker durch ihr Verhalten zu der bedrohlichen Krise beigetragen haben.

Das Gericht sprach daher von einer "Vergütung unter Vorbehalt". Die Anwälte der HRE zeigten sich überzeugt davon, sich in dem Nachverfahren durchzusetzen. "Die Beweisaufnahme wird ein anderes Bild ergeben", sagte Rechtsanwalt Steffen Carl.

Funke erhebt in dem zweiten Verfahren Anspruch auf das Wiederinkrafttreten seines ursprünglich bis 2013 laufenden Vertrages. Er fordert damit Gehalts- und Pensionszahlungen in Millionenhöhe ein. Sollte der Manager am Ende Recht bekommen, würde dies zu Lasten der Steuerzahler gehen, da die HRE inzwischen vollständig in Staatsbesitz ist.

Die Bank wirft Funke und Fell dagegen unter anderem Fehler bei der milliardenschweren Übernahme der Depfa-Bank vor, die die HRE letztlich in die Krise gezogen hatte. Außerdem sollen die beiden die Risiken nicht ausreichend gesteuert haben. Gegen Funke ermittelt auch die Münchner Staatsanwaltschaft.