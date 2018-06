Wer hätte das gedacht, dass es so schnell geht. Es ist gerade mal ein gutes Jahr her, da attackierten sich die Manager, Betriebsräte und politischen Unterstützer von Porsche und Volkswagen auf allen Ebenen. Jetzt scheint der große Friede ausgebrochen. Manager aus Zuffenhausen mischen an verantwortlicher Stelle in Wolfsburg mit, der neue Chef bei Porsche kommt aus der VW-Zentrale. Die Integration des operativen Geschäfts, also alles was konkret mit Autos zu tun hat, ist erstaunlich zügig gelaufen.

Porsche ist dabei, seine Rolle als zehnter Mitspieler im großen Volkswagen-Markenverbund zu finden. Die Schwaben können von der technischen Breite des Konzerns profitieren und künftig schneller und kostengünstiger ihr Angebot an Modellen erweitern. So wie es aussieht, gewährt ihnen Konzernchef Martin Winterkorn ähnliche Freiheitsgrade, wie es die Vorzeigemarke Audi heute schon hat.

Obwohl Volkswagen formell nur knapp die Hälfte des operativen Geschäfts von Porsche besitzt, ist jedem im Konzern klar: Winterkorn hat das letzte Wort bei allen wichtigen Entscheidungen. Rascher hätten die Strukturen kaum geklärt werden können. Natürlich hat das anziehende Autogeschäft – vor allem in Asien – mit steigenden Absätzen und Gewinnen bei dem Prozess sehr geholfen.

Ganz anders sieht es mit der Verschmelzung der Porsche Automobil Holding SE und der Volkswagen AG aus. Also dem Thema, was zuvorderst die Aktionäre beider Unternehmen interessieren muss. Schnell geht da offenbar gar nichts. Alle wesentlichen Beteiligten wollten die Verschmelzung vorantreiben, beteuerten Martin Winterkorn und sein Finanzchef Hans-Dieter Pötsche gerade wieder in Stuttgart. Sie stehen in Personalunion den beiden Gesellschaften vor. Doch die reale Verschmelzung – im ursprünglichen Plan für 2011 vorgesehen – wurde erst mal auf die lange Bank geschoben.

Die angeführten Gründe klingen plausibel: Ungeklärte Schadenersatzbegehren in den USA und staatsanwaltliche Ermittlungen in Deutschland sowie knifflige Steuerfragen hierzulande sorgen für bislang nicht absehbare Verzögerungen. Soweit die offiziellen Aussagen. Die Frage ist allerdings, ob die großen Treiber des 'integrierten Automobilkonzerns', also die Familienstämme der Porsches und der Piëchs, überhaupt noch ein Interesse an einer schnellen Verschmelzung haben.