Die Schuldenkrise in Irland hat zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen der Deutschen Bank und der Bundesregierung geführt. Der Branchenführer warf Regierungssprecher Steffen Seibert in ungewöhnlich scharfer Form Rufschädigung vor.

Seibert hatte für Irritationen gesorgt, als er davon sprach, dass deutsche Institute wegen der Irland-Krise erheblich belastet seien. Ausdrücklich hatte er die Deutsche Bank erwähnt: "Die Bundesregierung weiß, dass deutsche Banken, allen zuvorderst, glaube ich, die Deutsche Bank, in der irischen Schuldenproblematik erheblich belastet ist."

Anschließend wurde klargestellt, dass die Deutsche Bank von der Irland-Krise nur in begrenztem Umfang betroffen sei. Das gesamte Risiko gegenüber dem Staat Irland und irischen Banken habe Ende Oktober 2010 netto weniger als 400 Millionen Euro betragen, hieß es. Deutschlands größtes Institut sei "damit von den Schuldenproblemen Irlands nicht in herausgehobener Weise betroffen", schob Seibert dann in einer Erklärung nach.

Es gebe Anzeichen, dass verschiedene deutsche Banken von der irischen Schuldenproblematik betroffen sein könnten. Eine besondere Erwähnung der Deutschen Bank oder anderer Institute sei nicht beabsichtigt gewesen, hieß es weiter.

Die Deutsche Bank kritisierte Seibert dafür, dass er das Institut namentlich erwähnt hatte. "Die Deutsche Bank weist diese öffentlichen Mutmaßungen des Sprechers der Bundesregierung in aller Form als falsch und rufschädigend zurück", hieß es dort am Abend.

An der Börse verloren Aktien der Deutschen Bank vor allem am Nachmittag, aber auch andere Finanztitel gaben nach.