Seine Gefühlslage bezeichnete der Chef des Essener Baukonzerns, Herbert Lütkestratkötter, bei der Vorlage der Quartalszahlen seines Konzerns als "kämpferisch". Eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem ACS-Konzern von Real-Madrid-Boss Florentino Perez lehnt er weiter ab. "In der Regel begegnen wir ihnen als Wettbewerber", sagte er. "Da stimmt man sich vorher nicht ab."

Hochtief wehrt sich gegen die Übernahme durch die Spanier. "Wir versuchen, unsere Aktionäre nachhaltig zu überzeugen, dass es für sie rentabel ist, Hochtief die Treue zu halten", sagte er. Mit den Hochtief-Auslandstöchtern wie etwa dem australischen Baukonzern Leighton wolle man dagegen die Zusammenarbeit unter der Regie des neuen Managements intensivieren. Experten gehen davon aus, dass ACS vor allem an Leighton interessiert ist.

Die Spanier legten nach eigenen Angaben nun ein offizielles Angebot für die Übernahme der Mehrheit des größten deutschen Baukonzerns vor. Das Unternehmen hatte vor knapp zwei Monaten angekündigt, seinen Anteil an Hochtief von derzeit knapp 30 Prozent aufstocken zu wollen. Die Spanier wollen acht ACS-Anteilsscheine für fünf Hochtief-Aktien bieten.

Hochtief hat das seitdem heftig abgewehrt. Die zuständige Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht muss nun bis Ende November über die Offerte entscheiden.

Lütkestratkötter skizzierte die Details des Abwehrplanes: Durch den Verkauf von Teilen der lukrativen Infrastruktur-Tochter Concessions soll das Vorsteuer-Ergebnis von Hochtief bereits im kommenden Jahr um zwei Drittel auf rund eine Milliarde Euro steigen. Der Konzerngewinn soll sich auf rund 600 Millionen Euro etwa verdreifachen. Für das zu Ende gehende Jahr 2010 rechnet Hochtief mit einem Ergebnis leicht über dem Vorjahreswert. Die Anleger reagierten zurückhaltend, der Aktienkurs fiel um 0,2 Prozent auf 62,50 Euro.

Im vergangenen Jahr hatte der Baukonzern ein Ergebnis vor Steuern von knapp 600 Millionen Euro und einem Konzerngewinn von knapp 192 Millionen Euro erwirtschaftet.

Auch eine komplette Trennung von der Infrastruktur-Tochter Concessions schloss der Hochtief-Chef nicht aus. Neben einem Börsengang sei auch der Verkauf an einzelne Investoren möglich. "Wir testen den Markt gründlich aus."

In der Tochtergesellschaft sind unter anderem die Flughafenbeteiligungen des Konzerns und das sogenannte PPP-Geschäft gebündelt, mit dem das Unternehmen für den Staat Projekte wie Schulen, Straßen und Tunnel baut und betreibt.

Noch vor einem Jahr hatte Hochtief den geplanten Börsengang der Tochtergesellschaft wegen des schlechten Umfeldes an den Finanzmärkten abgebrochen.

2012 soll dann die Immobilientochter aurelis verkauft werden. Hochtief-Finanzchef Burkhard Lohr bezifferte den Wert der ehemaligen Bahn-Tochter auf mehr als 1,6 Milliarden Euro.

Den neuen Plan hat Lütkestratkötter Finanzkreisen zufolge alleine – ohne seine Bankberater – ausgeheckt. "Die mandatierten Institute Credit Suisse, Deutsche Bank und Goldman Sachs waren weitgehend außen vor", sagte ein Insider.

Der Unternehmenschef kündigte einen verstärkten Wachstumskurs und eine Umstrukturierung an. Geplant sei etwa ein Ausbau im Bereich Windkraft. Hochtief wolle aber auch sein internationales Geschäft in Indien und Kanada ausbauen. Dabei seien auch Übernahmen geplant. Es werde aber auch zu Stellenstreichungen in der Verwaltung kommen. Zur Größenordnung wollte Lütkestratkötter nichts sagen.

Von der Politik forderte er eine Änderung der deutschen Übernahmegesetze . Eingriffe, die ausschließlich die Ziele von Hochtief verfolgten, lehnte er jedoch ab. "Wir haben nie darum gebeten, dass wir eine Lex Hochtief haben wollen", sagte er.

In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres erzielte Hochtief ein Ergebnis vor Steuern von 430 Millionen Euro und blieb damit auf dem Niveau des Vorjahres. Der Konzerngewinn stieg um 17 Prozent auf 143 Millionen Euro. Der Auftragseingang erhöhte sich deutlich um 12 Prozent auf 19,3 Milliarden Euro.