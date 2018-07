Die Hauptanteilseigner der Bank, die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein, hätten sich auf eine Abberufung von Jens Nonnenmacher geeinigt, berichtete Spiegel Online . Allerdings fehle noch eine Zustimmung des Aufsichtsrats der Bank. Zunächst wollten weder der Hamburger Senat und die schleswig-holsteinische Regierung noch die Bank selbst die Entlassung bestätigen.

Der Bankchef sollte am Montag vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags in Kiel aussagen. Im Raum stehen Vorwürfe , die Bank habe gegen eigene Mitarbeiter falsche Verdächtigungen erhoben und Politiker ausforschen lassen . Nonnenmacher hat dies mehrfach bestritten und gemahnt, nicht mit unbewiesenen Vorwürfen den Umbau der Bank zu gefährden.

Zu Beginn der Sitzung hatte er in einer Erklärung noch einmal den Vorwurf als "blanken Unsinn" zurückgewiesen, die von der HSH Nordbank engagierte Sicherheitsfirma Prevent AG habe 2009 eine FDP-Veranstaltung bespitzeln lassen. Es habe sich bei der Diskussion zum Thema "HSH Nordbank – vom Bankenstar zum Finanzwrack" um eine öffentliche Veranstaltung mit 300 Teilnehmern gehandelt, über die es im Internet eine mehr als zweistündige Aufzeichnung gebe. "Ich empfehle allen, sich dieses Video anzuschauen", sagte Nonnenmacher. Im Nachhinein betrachtet sei aber das Verhalten der Prevent AG nicht angemessen gewesen.

Zu den jüngsten Vorwürfen, die HSH unter Nonnenmacher habe ihre Haupteigner Hamburg und Schleswig-Holstein mit unvollständigen Dokumenten über die Zusammenarbeit mit Prevent getäuscht, äußerte sich der HSH-Chef nicht. Nonnenmacher ließ über seinen Anwalt übermitteln, er wolle sich künftig nicht mehr zu den Bespitzelungs- und Abhöraffären äußern.

Die in Hamburg mit der CDU regierenden Grünen hatten den Fortbestand der Koalition in der Hansestadt davon abhängig gemacht, dass Nonnenmacher entlassen wird. Die Regierungschefs von Hamburg und Schleswig-Holstein haben das Verhältnis zu Nonnenmacher als "erheblich strapaziert" bezeichnet. Die beiden Länder hatten die durch Fehlspekulationen in Schieflage geratene Landesbank mit drei Milliarden Euro vor dem Aus gerettet und halten seither 85,5 Prozent an ihr.