Die australische Qantas, nach eigener Aussage "die sicherste Fluggesellschaft der Welt", wollte ausgelassen feiern. 90 Jahre ist die elftgrößte Airline der Welt in diesen Tagen alt geworden. Eigens ließ das Unternehmen Anfang November Filmschauspieler John Travolta nach Sydney einfliegen. Doch die Feierlaune war schnell dahin, als vor der großen Party für die 15.000 Mitarbeiter und ihre Familien gleich zwei Flugzeuge der Airline – ein A380 und eine Boeing 747 – nach Problemen mit den Turbinen in Singapur notlanden mussten. "Es handelt sich um neue Triebwerke in einem neuen Flugzeug", echauffierte sich der Qantas-Vorstandsvorsitzende Alan Joyce. "Die sollten solche Probleme nicht haben." Tatsächlich übernahm Rolls Royce inzwischen die Verantwortung für den defekten Motor des A380. Alle Großraum-Jets von Qantas durften nicht mehr abheben.

Aber ist es allein ein Problem von Rolls Royce? Mit zwei weiteren Notlandungen in den vergangenen Tagen kommt Qantas im laufenden Monat auf vier ernst zu nehmende Zwischenfälle. Im Cockpit einer Boeing 747-400ER hatte sich Rauch in einem ausgetauschten Instrument entwickelt, so dass die Piloten Sauerstoffmasken tragen mussten. Das Triebwerk einer in Perth gestarteten Boeing 767-300 vibrierte derart stark, dass sich die Piloten zur Rückkehr entschieden.

In Australien mehrt sich die Kritik an der Airline und ihrem Sicherheitsverständnis. Ian Sangston vom Australian Transport Safety Bureau (ATSB), der die Vorfälle von Singapur untersucht, spricht von einem halben Dutzend "schwerwiegender Sicherheitsmängel" seit Juli 2008. Mal verklemmte das Fahrgestell, mal lief Kerosin aus, mal landete eine Maschine mit geplatzten Reifen. Erst Anfang September war das Triebwerk einer Boeing 747-400 der Australier kurz nach dem Start in San Francisco explodiert.

Eine andere Boeing 747-400 auf dem Weg von Singapur nach London vibrierte so stark, dass sich die Piloten zu einer Notlandung auf dem Frankfurter Flughafen gezwungen sahen. Im Oktober 2008 wiederum befand sich ein Airbus A 330-300 auf dem Weg nach Perth, als in einer Flughöhe von 12.000 Metern der Autopilot aussetzte. Die Folge: Dutzende Passagiere, die wie Gepäckstücke durch die Kabine schleuderten, verletzten sich an der Wirbelsäule, erlitten Knochenbrüche oder Schnittwunden.

In der Konzernzentrale von Qantas in Sydney reagiert man mit scheinbarer Routine auf Fragen von Journalisten. "Qantas sieht keinen Zusammenhang zwischen diesen und anderen Zwischenfällen der jüngsten Zeit", lautet eine der wie gestanzt wirkenden Antworten. Ein anderes, oft zu hörendes Statement klingt so: "Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Fluggäste, Besatzungsmitglieder oder das Flugzeug."

Doch es scheint fragwürdig, dass Qantas nur den A380 am Boden lässt, andere Problemmaschinen aber täglich in die Luft gehen. Qantas hat kein "Airbus"- oder "Rolls-Royce-Problem", wie ein Blick auf die Flotte zeigt. Zu der zählen ohnehin nur 23 Airbus-Flugzeuge – dafür aber 42 vom kanadischen Hersteller Bombardier, 118 Maschinen von Boeing. Nur 26 Qantas-Flugzeuge haben Rolls-Royce-Motoren, die übrigen 157 fliegen mit Triebwerken der Konkurrenz: Motoren der Hersteller General Electric, PW oder CF6.

Teile der Flotte haben auch schon etliche Jahre auf dem Buckel: "Einige alte Flugzeuge werden bald aus dem Verkehr gezogen", sagt Peter Gibson von der australischen Zivilen Luftfahrtbehörde. Ganz oben auf der Liste stehen dabei 46 Maschinen des Typs Boeing 747-400 und Boeing 767-300 ab 2012, heißt es bei Qantas. Diesen Flugzeugtyp hat Boeing weltweit seit Anfang der 80er Jahre ausgeliefert. Doch womöglich verzögert sich die Ausmusterung noch um ein paar Jahre. Schließlich wartet Qantas derzeit auf das Großraumflugzeug Boeing 787 (Dreamliner). Das kann dauern. Für Verzögerungen seiner Ausmusterungspläne macht Qantas gerne die Hersteller verantwortlich.