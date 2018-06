Um die Aktionäre von Hochtief zum Verkauf ihrer Aktien zu bewegen, bietet ACS statt acht eigener Aktien für je fünf Hochtief-Anteilsscheine nun neun. Dies sei 12,5 Prozent mehr, gab das spanische Unternehmen bekannt.

ACS hatte Anfang Dezember ein Übernahmeangebot vorgelegt, das aber bisher auf wenig Interesse stieß. "Wir sind zuversichtlich, mit dem erhöhten Angebot erfolgreich zu sein", hieß es nun.

Hochtief versucht seit Wochen , die drohende Übernahme durch die Spanier abzuwenden. Am Mittwoch warnten Vorstand und Aufsichtsrat des Unternehmens davor, die befürchtete Zerschlagung des größten deutschen Baukonzerns in Kauf zu nehmen. Der von Real-Madrid-Boss Florentino Perez beherrschte Konzern ACS hatte selbst aber mehrfach mitgeteilt, den Konzern als Ganzes und die Konzernzentrale in Essen erhalten zu wollen.

Das Essener Unternehmen kündigte zunächst an, das Angebot in Ruhe zu prüfen. "Wir raten unseren Aktionären, keine Entscheidung zu treffen, bis Hochtief dazu Stellung genommen hat", hieß es.

Aktionärsschützer stuften die weiter unter dem derzeitigen Börsenkurs liegende Offerte umgehend als unattraktiv ein. Auch mit dem neuen Angebot könne man niemanden "hinter dem Ofen hervorlocken", sagte der Sprecher der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Marc Tüngler.

Hochtief-Aktionär Katar will in dem Konflikt offenbar vermitteln. Der Chef der Qatar Holding, Ahmad Al-Sajed, habe sich am Mittwoch mit Hochtief-Chef Herbert Lütkestratkötter getroffen, bestätigte eine Hochtief-Sprecherin. Zudem plante die Holding ein Treffen mit Vertretern von ACS, sagten mit der Situation vertraute Personen.

Katar ist noch nicht lange Teilhaber: Durch den Einstieg des Emirats hatte sich erst in der vergangenen Woche der bereits vorhandene Hochtief-Anteil von ACS verwässert – von 29,98 Prozent auf nur noch 27,25 Prozent.

Das Angebot an die Hochtief-Aktionäre, mit dem ACS seinen Anteil zunächst auf über 30 Prozent ausbauen will, läuft noch bis zum 29. Dezember. ACS hatte angekündigt, anschließend über Zukäufe an der Börse seinen Anteil auf mehr als 50 Prozent steigern zu wollen.