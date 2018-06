Der Investmentbanker Paul Lerbinger soll Medieninformationen zufolge neuer Vorstandschef der HSH Nordbank werden. Der Aufsichtsrat der hoch verschuldeten Landesbank wolle den 54-jährigen auf einer Sondersitzung am Mittwoch zum Nachfolger des geschassten Dirk Jens Nonnenmacher wählen, berichteten die Süddeutsche Zeitung und der NDR . Der Aufsichtsrat wolle auch Nonnenmachers Abfindung festlegen.

Die Landesregierungen von Hamburg und Schleswig-Holstein hatten dem bisherigen HSH-Chef Anfang November das Vertrauen entzogen und Aufsichtsratschef Hilmar Kopper mit der Nachfolgersuche beauftragt. Grund für Nonnenmachers Demission war eine Spitzelaffäre, zudem ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Banker, wegen des Verdachts der schweren Untreue und der Bilanzfälschung. Nonnenmacher bestreitet die Vorwürfe.

Kopper habe zuletzt zwei externe Kandidaten in der engeren Auswahl gehabt, hieß es in den Berichten. Hamburg und Schleswig-Holstein, die gut 85 Prozent an der Bank halten, hätten der Personalie bereits zugestimmt und wollten, dass Lerbinger spätestens zum Februar die Geschäfte der HSH übernehme.

Der gebürtige Allgäuer gilt als einer der bekanntesten deutschen Investmentbanker. Er arbeitete den Berichten zufolge Mitte der neunziger Jahre bei der Deutschen Bank, wo Kopper Vorstandssprecher war. Danach leitete Lerbinger das Investment-Banking der Citigroup in Deutschland und war zuletzt Vize-Vorstandschef der US-Großbank. Zuvor hatte ihn seine Bankierskarriere zu J.P. Morgan und SG Warburg geführt.