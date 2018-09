Im Übernahmekampf um Hochtief hat der spanische Großaktionär ACS seinen Anteil an dem Essener Baukonzern auf über 30 Prozent gesteigert. Man halte nun 30,33704 Prozent der Hochtief-Aktien, teilte ACS mit. Damit können die Spanier ihr Hochtief-Aktienpaket ohne ein möglicherweise teures Pflichtangebot an die Aktionäre weiter aufstocken. Statt dessen lassen sich nun Anteile an der Börse hinzukaufen. Ziel der Spanier ist die Mehrheit an Hochtief.

Die Steigerung des ACS-Anteils an Hochtief ist Ergebnis des spanischen Übernahmeangebots an die Aktionäre des Baukonzerns von vor einigen Wochen. Diese konnten für fünf Aktien neun Papiere von ACS erwerben. Auf diese Weise habe man 2,375 Millionen Hochtief- Aktien erhalten, teilte ACS mit. Damit habe man seinen bestehenden Anteil um weitere 3,08 Prozentpunkte steigern können.

ACS hatte zuletzt 27,25 Prozent der Hochtief-Aktien gehalten – nun ist die wichtige Schwelle von 30 Prozent überschritten. Wäre den Spaniern dies nicht mit ihrer freiwilligen Offerte gelungen, so wären sie im Falle einer Übernahme zu einem Angebot verpflichtet gewesen, dessen Preis sich nach dem verhältnismäßig hohen Durchschnittskurs der Hochtief-Aktie in der jüngsten Zeit gerichtet hätte.

"Die Schlacht scheint geschlagen, ist sie aber noch nicht", sagte Marc Tüngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW). Allerdings könnte ACS auf der Hochtief-Hauptversammlung im Mai durchgreifen. Hier sollte der Anteil von knapp über 30 Prozent der Aktien eigentlich für eine Mehrheit der anwesenden Stimmen reichen. Dann werde sich zeigen, ob ACS versuchen werde, das Heft bei Hochtief in die Hand zu nehmen, etwa um wichtige Positionen im Aufsichtsrat neu zu besetzen, sagte Tüngler.

Theoretisch wäre es auch denkbar, dass der neue Hochtief- Großaktionär Katar seinen Anteil an dem Essener Konzern noch einmal aufstockt. Verlierer sind Tüngler zufolge aber die freien Aktionäre, die von dem spanischen Baukonzern kein faires Übernahmeangebot erhalten hätten. Aktionärsschützer und Hochtief selbst hatten den Anteilseignern von einer Annahme des Angebots abgeraten.

Nach den gesetzlichen Regelungen in Deutschland haben die Hochtief-Aktionäre nun noch zwei weitere Wochen Zeit, die ACS-Offerte für Hochtief anzunehmen. Diese Frist endet am 18. Januar. Danach gibt es noch eine siebentägige Rücktrittsfrist. Hochtief werde damit erst Ende Januar Klarheit haben, sagte ein Unternehmenssprecher. Bis dahin müsse der Konzern abwarten.

Hochtief-Chef Herbert Lütkestratkötter kämpft seit Monaten für die Unabhängigkeit des Traditionskonzerns. Das Management und der Betriebsrat fürchten, dass der Konzern zerschlagen werden könnte. ACS drücken Schulden von rund neun Milliarden Euro, während der deutsche Rivale mit seinen 70.000 Mitarbeitern fast ohne Nettoschulden da steht.