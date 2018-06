Der Finanzdienstleister Allgemeiner Wirtschaftsdienst (AWD) hat Privatanlegern in Deutschland Medienberichten zufolge hoch riskante Beteiligungen an Immobilienfonds empfohlen – in bislang ungeahntem Ausmaß. Wie das Magazin Stern unter Berufung auf eine interne Kundenliste von AWD berichtete, vertrieb das Unternehmen allein aus der Serie der Drei-Länder-Fonds in den neunziger Jahren mehr als 34.000 Beteiligungen mit einem Wert von insgesamt rund einer Milliarde Euro. Die meisten Anleger hätten mit diesen Fonds viel Geld verloren, da ihre Beteiligungen inzwischen nur noch einen Bruchteil wert seien.

Die Liste belegt nach Angaben des NDR-Magazins Panorama, dem sie ebenfalls vorliegt, dass die AWD-Berater an mindestens ein Fünftel der Kunden die hoch riskanten Beteiligungen auf Kredit verkauften. Als wegen schlechter Entwicklung der Fonds die Ausschüttungen zurückgegangen oder gar ganz ausgeblieben seien, hätten diese Kunden nicht nur ihre Investments verloren, sondern seien auch auf hohen Kreditschulden sitzen geblieben.

Der Düsseldorfer Anwalt Julius Reiter, der seit Jahren AWD-Opfer vertritt, geht laut Stern und Panorama davon aus, dass der Finanzdienstleister bei seinen Kunden durch die Vermittlung zahlreicher Finanzprodukte einen Gesamtschaden in Milliardenhöhe verursachte.

AWD-Sprecher Béla Anda verwies dem Panorama-Bericht zufolge auf das Geschäftsgeheimnis, als er zu der Liste befragt wurde. AWD-Gründer Carsten Maschmeyer gehört mit mehreren Hundert Millionen Euro Vermögen zu den reichsten Männern Deutschlands.

AWD redet seine Misere seit Jahren klein. Wie ein vertrauliches Papier zeigt, verabredete eine interne Task Force im September 2002, kritische Internetforen wie das mit dem Namen "DLF Opfer" verdeckt von einer Frankfurter PR-Agentur unterwandern zu lassen – zur Tarnung hier und da mit Schreibfehlern. Vom Stern befragt, gibt der AWD heute an, "zu einer solchen Aktion gebe es keine Erkenntnisse".