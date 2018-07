Nach dem Erfolg von Grün-Rot bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat die Deutsche Bahn einen vorläufigen Baustopp für das umstrittene Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 erlassen. "Bis zur Konstituierung der neuen Landesregierung wird die DB beim Bahnprojekt Stuttgart 21 keine neuen Fakten schaffen", kündigte der zuständige Bahn-Vorstand Volker Kefer an. "Weder in baulicher Hinsicht noch bezüglich der Vergabe von Aufträgen" solle es zunächst weitere Festlegungen geben.

Kefer kündigte zugleich die Bereitschaft des Konzerns zu einer konstruktiven Zusammenarbeit mit der geplanten grün-roten Regierung unter dem designierten Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann an. Man werde im Gespräch mit der neuen Landesregierung das weitere Vorgehen besprechen.

Unabhängig davon arbeite das Unternehmen weiter mit Hochdruck an dem Stresstest für das umstrittene Projekt, der im Rahmen des Schlichtungsverfahrens zu Stuttgart 21 vereinbart worden war. Dabei misst eine Computersimulation die Leistungsfähigkeit des neuen Bahnhofs im Vergleich zum bestehenden Kopfbahnhof. Die Ergebnisse werden im Sommer erwartet.

Der Bahn-Vorstand hob hervor, dass die DB von der uneingeschränkten Gültigkeit der zu dem Projekt geschlossenen Verträge ausgehe: "Schließlich ist das Land Baden-Württemberg und nicht die jeweilige Landesregierung unser Vertragspartner."

Konzernkreise bezeichneten den vorläufigen Baustopp als eine Geste des guten Willens. Man wolle die Lage beruhigen, bis sich die neue Landesregierung konstituiert habe. Auf keinen Fall solle der Streit erneut eskalieren.

Der Grünen-Verkehrsexperte Werner Wölfle begrüßte die Ankündigung der Bahn als "guten ersten Schritt": "Das war das Mindeste, was ich erwartet habe." Doch die Begrenzung auf den Zeitpunkt der Wahl des Ministerpräsidenten sei falsch. Der Vergabestopp müsse bis zur Klärung aller Fragen gelten, betonte der baden-württembergische Landtagsabgeordnete und langjährige Gegner von Stuttgart 21.

"Es ist sinnvoll, dass die Bahn die weitere Entwicklung abwarten will", sagte SPD-Landeschef und Landtagsfraktionsvize Nils Schmid. Er fügte hinzu: "Die SPD setzt weiterhin darauf, die Bürger über Stuttgart 21 entscheiden zu lassen." Das ist in Baden-Württemberg jedoch nur unter sehr strengen Voraussetzungen möglich. Um das Projekt ganz zu stoppen, müsste ein Drittel der Wahlberechtigten im Volksentscheid für die entsprechende Vorlage stimmen.

Die Zukunft des Milliardenprojekts ist zwischen Grünen und SPD, den künftigen Koalitionspartnern, umstritten. Während die Grünen auf einen sofortigen Bau- und Vergabestopp dringen und eine Modernisierung des bestehenden Kopfbahnhofs favorisieren, sehen die Sozialdemokraten die Tieferlegung des Hauptbahnhofs und dessen Anbindung an die Schnellbahntrasse nach Ulm positiv. Doch auch sie wollen das Vorhaben nicht gegen den Willen der Bevölkerungsmehrheit durchsetzen.