Die US-Großbank JPMorgan Chase übergibt dem Treuhänder, der das US-Brokergeschäft von Lehman Brothers abwickelt, Bargeld und Wertpapiere im Wert von mehr als 800 Millionen Dollar. Die Summe soll unter den Kunden aufgeteilt werden, die durch den Zusammenbruch von Lehman Brothers im September 2008 ihr Geld verloren hatten. Treuhänder James Giddens sprach von einem Meilenstein bei seinen Bemühungen, den Geschädigten ihr Vermögen zurückzugeben.

Die US-Großbank JPMorgan Chase gehörte zu den engsten Geschäftspartnern von Lehman Brothers; sie wickelte milliardenschwere Wertpapier-Geschäfte im Auftrag der Bank ab. Als Lehman zusammenbrach, war strittig, wem das verbliebene Vermögen gehört.

Aus Sicht von JPMorgan Chase entsteht dem Haus kein nennenswerter finanzieller Nachteil. Die strittigen Vermögenswerte seien während der Vergleichsverhandlungen beiseite gelegt worden. Damit sie wirksam wird., muss ein Gericht die Abmachung zwischen der Großbank und dem Treuhänder allerdings noch bestätigen.



Die Insolvenzverwalter von Lehman Brothers kämpfen an mehreren Fronten, um den Geschädigten ihr Geld zurückzugeben. Die Muttergesellschaft Lehman Brothers Holdings hatte JPMorgan Chase auf Schadenersatz von 8,6 Milliarden Dollar verklagt. Die Summe habe die Großbank dem kriselnden Institut kurz vor dem Kollaps abgepresst, lautet der Vorwurf. JPMorgan weist dies zurück.



Lehman Brothers hatte sich wie so viele Konkurrenten am US-Hypothekenmarkt verspekuliert. Der Bankrott im September 2008 brachte das gesamte Finanzsystem ins Wanken. Nur das schnelle Eingreifen von Staatsseite verhinderte letztlich den Zusammenbruch. Auch viele deutsche Kleinanleger verloren ihr Geld; es laufen noch Klagen gegen Banken und Sparkassen wegen falscher Beratung bei Lehman-Papieren.