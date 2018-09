Die Commerzbank will überraschend einen großen Teil der in der Finanzkrise gewährten Staatshilfen zurückzahlen. Von der 16,2 Milliarden Euro schweren Stillen Einlage des Rettungsfonds Soffin sollen bis Juni 14,3 Milliarden Euro zurückgezahlt werden, teilte die Bank mit. Spätestens 2014 will die Commerzbank die Hilfen komplett zurückgeführt haben. Experten hatten allenfalls damit gerechnet, dass die Bank die Hälfte der Hilfen zurückzahlt.

Die Commerzbank war im Januar 2009 im Zuge der Bankenkrise zu einem Viertel verstaatlicht worden. Der Bankenrettungsfonds der Bundesregierung hatte im Rahmen eines Rettungspakets 25 Prozent plus eine Aktie der Bank übernommen.

Bankchef Martin Blessing dankte der Politik für die schnelle Überbrückungshilfe während der Finanzkrise. Die Bank wolle ihr Versprechen einlösen, die Unterstützung des Bundes so schnell wie möglich zurückzuzahlen. "Wir sind ein Jahr früher als erwartet in die Gewinnzone zurückgekehrt, und wir setzen auch die Integration der Dresdner Bank in wichtigen Bereichen schneller als geplant um", sagte Blessing.

Um die Milliardensumme für die Rückzahlung der Staatshilfen zusammenzubekommen, sollen die Aktionäre im Mai einer Kapitalerhöhung über elf Milliarden Euro zustimmen. Davon will Blessing 8,25 Milliarden Euro am Kapitalmarkt einsammeln. Zusätzlich sollen Stille Einlagen des Soffin von 2,75 Milliarden Euro in Commerzbank-Aktien umgewandelt werden. Die restliche Summe soll aus freiem Kapital des Unternehmens stammen.