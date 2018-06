Private und kommerzielle Stromverbraucher müssen sich bei einem beschleunigten Ausstieg aus der Kernenergie auf höhere Stromkosten einstellen. Das wurde bei einer öffentlichen Expertenanhörung der von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) berufenen Ethik-Kommission "Sichere Energieversorgung" in Berlin deutlich. Dabei gingen die Meinungen über das Ausmaß des Strompreisanstiegs und das Tempo des Atomausstiegs weit auseinander, ebenso über die Auswirkungen auf den Klimaschutz und die sozialen Folgen der Energiewende.

Mit der öffentlichen Anhörung wollte Kommissionspräsident Klaus Töpfer ein Zeichen für Transparenz setzen. Es gehe darum, den Atom-Ausstieg zu einem "großen Gemeinschaftswerk" zu entwickeln und alle damit verbundenen Aspekte zu thematisieren, sagte der frühere Chef des UN-Umweltprogramms Unep. Zeitweise verloren die Teilnehmer aber selbst den Überblick. So fragte Kommissionsmitglied Alois Glück mit Blick auf stark unterschiedliche Aussagen zum notwendigen Ausbau der Stromnetze: "Wer soll auf dieser Basis zu Entscheidungen kommen? Wie kriegen wir hier Klarheit?"

Die 17-köpfige Kommission will am 28. Mai ihre Empfehlungen vorstellen. Töpfer signalisierte, dass in dem Bericht auch zeitliche Angaben für den Atom-Ausstieg zu erwarten seien. "Natürlich sind wir uns alle darüber im Klaren, dass die Fokussierung auf ein Jahresdatum an uns nicht ganz vorbeigehen darf", sagte er dem Sender Phoenix. Es gehe darum, die Restlaufzeiten der Atomkraftwerke so kurz wie möglich zu halten.

Der Chef des größten deutschen Energiekonzerns E.on, Johannes Teyssen, warnte vor den Folgen eines übereilten Atom-Ausstiegs. "Jeder weiß, ein sofortiger Ausstieg ist ohnehin nicht möglich", sagte er. Die Kernenergie sei als Brückentechnologie nötig, um den Übergang zu den erneuerbaren Energien störungsfrei und zu bezahlbaren Preisen hinzubekommen. "Man kann diese Brücke auch nicht beliebig kürzer oder schmaler machen", warnte er. Ohne Atomkraft seien auch die klimapolitischen Verpflichtungen nicht zu erfüllen und Deutschland werde zudem Atomstrom importieren müssen.

Der Forscher Eicke Weber vom Freiburger Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme vertritt im Vergleich zu Teyssen das andere Extrem. Schon bis 2017 könne die Atomkraft komplett ersetzt werden, durch den Ausbau von Wind- und Solarenergie sowie von Biomasse und durch den Zubau von Gaskraftwerken. Und das ohne massive Zusatzkosten. Webers zentrales Argument: Seit 1957 habe es im Schnitt alle zehn Jahre einen schweren Atomunfall gegeben.

Die stromintensiven Branchen fürchten existenzbedrohende Gefahren dagegen bei einem abrupten Atomausstieg. Diese Unternehmen brauchten störungsfrei und beständig Strom aus der Grundlastversorgung als Rohstoff, sagte der Chef des Aluminiumproduzenten Trimet, Heinz-Peter Schlüter. Andernfalls drohten den Firmen und ihren 830.000 Beschäftigten Existenzgefahren. Die schwankungsreiche Stromproduktion aus erneuerbaren Energien könne die stabile Grundlastversorgung nicht sicherstellen. Schon die Abschaltung der sieben alten Atomreaktoren in Deutschland habe die Finanzen der energieintensiven Betriebe über höhere Strompreise belastet. An den Kunden weitergegeben werden könnten solche Preissteigerungen nicht.

Der Chef der Deutschen Energieagentur Dena, Stephan Kohler, nannte einen Ersatz der Kernenergie durch erneuerbare Energien bis etwa 2020 machbar. Allerdings müssten rund 3600 Kilometer an neuen Hochspannungsnetzen gebaut und neue Speichertechnologien entwickelt werden. Als Problem benannten Experten die lange Dauer der Genehmigungsverfahren für neue Stromtrassen in Deutschland von derzeit teils weit über zehn Jahren, die allenfalls auf sechs bis acht Jahre gedrückt werden könnten. Auch für neue Kohle- oder Gaskraftwerke sehe es kaum besser aus.