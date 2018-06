Die Deutsche Börse bleibt bevorzugter Fusionspartner der New Yorker Börse. Deren Betreiber NYSE Euronext hat die um gut eine Milliarde Dollar höhere Übernahmeofferte der heimischen Rivalen Nasdaq OMX und IntercontinentalExchange (ICE) nun als "strategisch unpassend" und schwer realisierbar zurückgewiesen. Ein Zusammenschluss mit der Frankfurter Börsengesellschaft hingegen schaffe langfristig für die Aktionäre deutlichen Mehrwert und habe deutlich größere Umsetzungschancen, teilte das NYSE-Direktorium mit.

Das Gremium stellte sich damit ohne Einschränkungen hinter die Fusion mit den Frankfurtern, die beide Seiten im Februar verkündet hatten. "Wir sind überzeugt davon, dass unsere Aktionäre durch den Zusammenschluss mit der Deutschen Börse am meisten gewinnen", sagte Verwaltungsrats-Chef Jan-Michiel Hessels. "Das gemeinsame Unternehmen ist finanziell stark, hat ein Weltklasse-Management und eine funktionierende Strategie."

Nach Auffassung der New Yorker würde die 11,3 Milliarden Dollar schwere Übernahme durch die US-Technologiebörse Nasdaq sowie die Rohstoffbörse ICE letztlich zu einer unvertretbaren Aufspaltung führen – das Derivategeschäft der zur NYSE gehörenden Londoner Liffe dürfte an die ICE gehen. Befürchtet wurde auch eine zu hohe Schuldenbelastung. Und womöglich hätten Nasdaq und ICE auch die Finanzierung des Deals durch ihre Banken noch nicht gesichert. Ein weiterer Schwachpunkt sei die Gefahr zahlreicher Stellenstreichungen in New York.

Als weiteres Hemmnis gelten kartellrechtliche Probleme. So könnten die US-Wettbewerbshüter sich daran stoßen, dass die beiden größten US-Börsenbetreiber nach einem Zusammengehen faktisch Monopolstellungen in bestimmten Bereichen hätten. Doch Kartellbedenken würde auch die rund 10,2 Milliarden Dollar schwere Übernahme der NYSE durch die Deutsche Börse wecken. Denn aus dieser Fusion entstünde ein neuer Riese mit voraussichtlich großer Dominanz im europäischen Derivate- und Abwicklungsgeschäft.

Das Tandem aus Nasdaq und ICE zeigte sich enttäuscht von der NYSE-Entscheidung. Indem sich das dortige Management Gesprächen mit den beiden verweigere, ignoriere es seine Verpflichtungen gegenüber den eigenen Aktionären, kritisierte ICE-Chef Jeffrey Sprecher. "Wir werden uns weiter mit Investoren, Kunden und Regulatoren treffen, um deutlich zu machen, dass unser Vorschlag in vielerlei Hinsicht überlegen ist", ergänzte er. Offen blieb zunächst, ob Nasdaq und ICE ihr Angebot aufbessern wollen und ob sie dabei das NYSE-Management umgehen und sich direkt an die Aktionäre wenden wollen.

Von Seiten der Deutschen Börse hieß es, man habe bei der Integrationsplanung mit den Amerikanern bereits große Fortschritte erzielt. "Damit liegen Deutsche Börse und NYSE Euronext weiterhin voll im Zeitplan, um die Transaktion bis Ende 2011 abzuschließen." Wie der Betreiber des Frankfurter Aktienhandels hinzufügte, will man die Fusionspläne auf weitere europäische Handelsplätze ausdehnen. Der fusionierte Konzern sei beliebig erweiterbar, sagte Deutsche-Börse-Chef Reto Francioni. "Man könnte also auch Spanien oder die Schweiz dazunehmen."

Zur NYSE Euronext gehören neben der Wall Street in New York bereits die Börsen Amsterdam, Brüssel, Paris und Lissabon. Das Gegengebot von Nasdaq und ICE für die NYSE schürte zuletzt Spekulationen auf eine höhere Offerte der Deutschen für den US-Konzern. Dies ist nun offenbar nicht mehr notwendig. Allerdings gibt es beiderseits des Atlantiks noch erhebliche Widerstände, vor allem wegen der neuen Machtverteilung. Jede Seite fürchtet, am Ende von der jeweils anderen übervorteilt zu werden.