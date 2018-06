Angesichts der Kehrtwende in der Atompolitik drohen der Bundesregierung Klagen der Betreiber. "Wir halten uns alle rechtlichen Möglichkeiten offen", sagte ein RWE-Sprecher. Gegen das Atom-Moratorium von Bundeskanzlerin Angela Merkel geht der Versorger bereits als einziger Branchenvertreter vor Gericht vor. Auch eine Klage gegen die von der Bundesregierung nun erneut festgeschriebene Brennelementesteuer gilt als wahrscheinlich. Den Auftakt könnte hierzu schon bald E.on-Chef Johannes Teyssen machen.

E.on muss als erster Versorger über eine Klage gegen die ungeliebte Atomsteuer entscheiden, wenn der Konzernmeiler in Grafenrheinfeld im Juni mit neuen Brennelementen ans Netz geht. "Wir müssen den Beschluss erst analysieren, bevor wir dazu Stellung nehmen", sagte ein E.on-Sprecher. Teyssen hatte sich in den vergangenen Wochen in der öffentlichen Diskussion um eine Entspannung bemüht. Seine Zurückhaltung dürfte er nun aber ablegen.

Die schwarz-gelbe Koalition hatte sich in der Nacht zum Montag auf einen Ausstieg aus der Atomenergie bis spätestens 2022 verständigt. Die bis 2016 geltende Brennelementesteuer wird, entgegen früherer Berichte, nicht abgeschafft. Durch sie will Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) von E.on, RWE, EnBW und Vattenfall insgesamt jährlich 2,3 Milliarden Euro einnehmen.

Ob der Ausstiegsbeschluss als solcher angefochten werden kann, ist offen. Das Enddatum 2022 für alle Meiler entspricht in etwa dem früheren Ausstiegsbeschluss der rot-grünen Bundesregierung. Seit der nun wieder aufgehobenen Laufzeitverlängerung von Schwarz-Gelb im Herbst ist gerade einmal ein Dreivierteljahr vergangen. Die Versorger können daher nur schwer argumentieren, dass sie danach bereits hohe Summen in die Meiler investiert haben.

EnBW und Vattenfall äußerten sich zurückhaltend zu den Beschlüssen der Bundesregierung. "Wir waren an den gestrigen Verhandlungen und Gesprächen nicht beteiligt und kennen diese nur aus den Medien", sagte ein EnBW-Sprecher. "Das, was wir hören, wirft unter anderem viele energiewirtschaftliche, technische und wirtschaftliche Fragen auf, die wir auf der jetzigen Basis nicht beantworten können." Sobald die Beschlüsse im Detail vorlägen, werde EnBW sie prüfen und bewerten. "Vattenfall prüft derzeit die Details und gibt keinen Kommentar ab", sagte ein Sprecher des schwedischen Energiekonzerns. Dieser steht in Deutschland als AKW-Betreiber vor dem Aus. Zwei seiner Meiler – Brunsbüttel und Krümmel – sollen erst gar nicht wieder ans Netz. An dem dritten, Brokdorf, hält Vattenfall lediglich 20 Prozent, 80 Prozent liegen bei E.on.

Unter Börsenanlegern herrschte weniger Zurückhaltung: Die Energiekonzerne E.on und RWE führten am Montagvormittag in Frankfurt am Main die Liste der Verlierer im Dax an. RWE-Papiere verloren unmittelbar nach Handelsstart deutlich über zwei Prozent und erreichten einen Wert von 40,01 Euro. Das war der niedrigste Stand seit über sechs Jahren. Der Börsenkurs von E.on ging im Vergleich zum Schlusswert vom Freitagnachmittag um 1,87 Prozent zurück. Die Aktie war am Montagvormittag noch 19,64 Euro wert, so wenig wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr.

Einen Anstieg der Börsenkurse bescherte der Beschluss der Bundesregierung hingegen den Herstellern von Ökostrom-Anlagen. Der Kurs des Rostocker Windkraftanlagen-Bauers Nordex stieg am Montagvormittag um 5,6 Prozent, die Aktie erreichte damit einen Wert von 6,34 Euro. Auch Produzenten von Solarmodulen und Fotovoltaik-Systemen legten zum Handelsstart kräftig zu. Die Aktien des größten Solarmodul-Produzenten Europas, Solon aus Berlin, gewannen an der Börse über sechs Prozent und erreichten am Vormittag einen Wert von 2,70 Euro. Die Papiere des Bonner Solarunternehmens Solarworld erreichten mit einem Plus von 6,1 Prozent einen Wert von 9,38 Euro.

Ähnliche Entwicklungen an der Börse waren bereits im März zu beobachten gewesen. Nachdem die Bundesregierung als Reaktion auf die Atomkatastrophe im japanischen Fukushima ihr Atom-Moratorium beschlossen hatte, hatten die Kurse von E.on und RWE nachgelassen, die der Ökostrom-Branche dafür zugelegt.