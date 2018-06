ZEIT ONLINE: Herr Vahrenholt, warum freuen Sie sich nicht über die Energiewende? Für RWE Innogy ist es doch eine gute Nachricht, dass die Erneuerbaren künftig eine größere Rolle spielen sollen.

Fritz Vahrenholt: Einerseits ja, denn vor fünf Jahren war ich der einsame Rufer für die Offshore-Energie. Da hatten sich gerade die CDU und Frau Merkel gegen den Ausbau der Windkraft positioniert. Andererseits ist die Verkürzung der Kernkraft-Laufzeiten alleine noch keine nachhaltige Lösung. Unser Ziel ist es, den Menschen in Deutschland in jeder Sekunde zuverlässig Strom zu liefern. Im Moment wird der Wandel aber so schnell betrieben, dass dieses Ziel in Gefahr ist. Wir überfordern die Erneuerbaren.

Außerdem muss der Umbau auch finanziert werden. RWE stellt mir Jahr für Jahr 1,2 Milliarden Euro zur Verfügung. Dieses Geld kommt aus dem Cash Flow der Kohle und der Kernenergie.

ZEIT ONLINE: Als im Oktober die Laufzeitverlängerung vereinbart wurde, hat sich RWE-Chef Jürgen Großmann auch beschwert: Wegen der Brennelementesteuer und dem Atomfonds sei nun weniger Geld für die Erneuerbaren da, sagte er. Für Investitionen in Erneuerbare scheint es immer an Geld zu fehlen.

Vahrenholt: Die Gewinne aus der Laufzeitverlängerung sollten zu großen Teilen an den Staat fließen. Unabhängig davon: Ein abgestelltes Kernkraftwerk bringt keine Erträge mehr. Und aus der Steuerersparnis allein kann ich keine Windkraftanlagen bezahlen. Trotzdem bleibt RWE dabei, jedes Jahr mindestens eine Milliarde in die Erneuerbaren zu investieren. Sie stellen auf Jahre den größten Investitionsanteil für die Stromerzeugung im Konzern.

ZEIT ONLINE: Mit dem Unterschied, dass RWE nach dem Abschalten der Kernkraftwerke noch mehr in die Erneuerbaren investieren müsste als geplant, um seine Klimaziele zu erreichen. Ab 2013 muss der Konzern Emissionszertifikate ersteigern. Das kostet viel Geld...

Vahrenholt: Ja, in der Tat.

Fritz Vahrenholt leitet seit 2008 die Ökostromsparte des RWE-Konzerns. Der gebürtige Westfale gilt als undogmatisch: Er ist SPD-Mitglied, ausgesprochener Kernkraftbefürworter, arbeitete aber auch lange Zeit im Umweltbundesamt, saß im Vorstand der Shell AG und baute den Windanlagenhersteller Repower auf. In den 90er Jahren war der heute 61-Jährige Umweltsenator in Hamburg.

ZEIT ONLINE: Ist das kein Anreiz, jetzt stärker zu investieren, um die künftige Belastung zu verringern?

Vahrenholt: Die Erneuerbaren sind nicht der einzige Weg, um CO2 zu vermeiden. Man muss an allen Hebeln ansetzen. RWE hat beispielsweise ältere Kohlekraftwerke, die jetzt modernisiert werden, um ihren Wirkungsgrad zu erhöhen. Der Konzern hat vor Jahren ein großes Kraftwerks-Erneuerungsprogramm angeschoben. Auch damit vermeiden wir jede Menge CO2. Stellen Sie sich vor, wir hätten jetzt und in Zukunft keine effizienten Kohlekraftwerke mehr.

ZEIT ONLINE: Reden wir über die Energieversorgung Deutschlands. Was muss passieren, damit die Wende weg von der Kernkraft hin zu den Erneuerbaren gelingt?

Vahrenholt: Wir müssen das ganze System neu justieren. Wenn die Kernkraftwerke abgestellt werden, sind 40 Prozent der Grundlast der deutschen Industrie weg. Das müssen wir ausgleichen. Traditionell ist es so, dass die Kraftwerke sich der Nachfrage nach Strom anpassen. Jetzt müssen wir lernen, mit der schwankenden Erzeugung aus Wind oder Sonne umzugehen und durch intelligente Leitungen, Speicherung und einen effizienten flexiblen Kraftwerkspark garantieren, dass der Bedarf an Strom in jeder Sekunde befriedigt wird. Diese Aufgabe wird massiv unterschätzt.