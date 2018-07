Das Kapitel WestLB steht vor dem Ende. Das einstige Flaggschiff der deutschen Landesbanken soll nach Plänen des Bundes und der Eigner aufgespalten werden. Die WestLB gehört etwa zu gleichen Teilen dem Land Nordrhein-Westfalen und den Sparkassen in NRW.

Eine Einigung auf ein entsprechendes Modell sei erzielt worden, sagte der NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans. "Wir haben in den Verhandlungen ein ausgewogenes Konzept mit einer fairen Lastenteilung zwischen Sparkassen und Land erreicht, an dem auch der Bund beteiligt ist", fügte der SPD-Politiker hinzu.

Die nordrhein-westfälische Landesbank war in der Finanzmarktkrise von ihren Eigentümern mit milliardenschweren Garantien gestützt worden. Zudem war der Bund 2010 mit einer Kapitalspritze von drei Milliarden Euro bei der WestLB eingestiegen. In den Verhandlungen ging es darum, ob der Bund einen Teil seines Geldes zur Unterstützung des Umbauprozesses in der Bank belassen kann.

Sparkassen-Zentralbank für 100 kommunale Institute

Bei der radikalen Verkleinerung soll nun eine regionale Sparkassen-Zentralbank für die gut 100 kommunalen Kreditinstitute in NRW entstehen. Sie wird den Angaben zufolge etwa ein Viertel so groß sein wie die ohnehin verkleinerte WestLB, damit eine Bilanzsumme von 45 Milliarden Euro und etwa 400 Beschäftige haben.

Die restliche WestLB soll in eine Service-Bank umgebaut werden, die Dienstleistungen für die Sparkassen-Zentralbank übernimmt und dem Land gehören soll. In der Finanzkrise hatten die Eigentümer mit der Ersten Abwicklungsanstalt (EAA) praktisch eine Bad Bank gegründet, in die milliardenschwere Risikopapiere der WestLB abgeschoben wurden. Diesem Bereich soll auch die Service-Bank zuarbeiten.

Große Bankteile, wie das Auslandsgeschäft und die Projektfinanzierungen, sollen verkauft werden. Am Geschäft mit Firmenkunden und strukturierten Finanzierungen hat etwa HSBC Trinkaus Interesse angemeldet. Die WestLB hat derzeit weltweit rund 4.700 Mitarbeiter. Über den Umfang eines Stellenabbaus wurden bisher keine Angaben gemacht.

Den Plänen zu der Aufspaltung müssen der Landtag in Nordrhein-Westfalen und die Gremien der NRW-Sparkassenverbände noch zustimmen. Dann soll das Konzept den Wettbewerbshütern der EU-Kommission überstellt werden. Billigt die EU-Kommission das Aufspaltungsmodell nicht, droht der WestLB die Abwicklung.