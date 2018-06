Weil er viel mehr iPhones und iPads verkaufte als zuvor, verzeichnet der Elektronikhersteller Apple im zweiten Quartal 2011 erneut einen Rekordgewinn. Der amerikanische Konzern verdiente nach eigenen Angaben zwischen April und Juni rund 7,3 Milliarden Dollar. Das entspricht 5,2 Milliarden Euro. Der Gewinn stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 125 Prozent. Der Quartalsumsatz stieg um 82 Prozent auf 28,6 Milliarden Dollar.

So viel Umsatz und Gewinn machte Apple noch nie: "Wir sind begeistert, dass wir unser bestes Quartal aller Zeiten abgeliefert haben", erklärte Konzernchef Steve Jobs. Von April bis Juni verkaufte Apple nach eigenen Angaben 20,3 Millionen iPhones, das waren 124 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Tablet-Computer iPad wurde mit 9,3 Millionen Exemplaren sogar um 183 Prozent mehr nachgefragt. Auch die Verkäufe der klassischen Mac-Computer stiegen um 14 Prozent, auf fast vier Millionen Exemplare.

"Wir haben jedes iPad verkauft, das wir fertigen konnten", sagte Tim Cook, der Apples tägliche Geschäfte führt. Kunden, die ein iPad kauften, könnten dadurch zwar theoretisch davon abgehalten werden, einen Mac-Rechner zu kaufen. In der Praxis sehe das aber anders aus: "Die meisten Kunden kaufen ein iPad statt eines Windows-PCs." Der PC-Absatz schwächelt tatsächlich seit Monaten. Das gilt auch für die iPod-Musikspieler, deren Absatz auf 7,5 Millionen Stück fiel. Viele Apple-Fans hören ihre Songs inzwischen lieber auf dem iPhone.

Cook will Apple vor allem in China weiter wachsen lassen. Das Land repräsentiert einen Milliardenmarkt. "Wir kratzen nur an der Oberfläche, es gibt unglaubliche Möglichkeiten für Apple dort", sagte er. Gerade verhandelt Apple mit dem landesweiten Mobilfunk-Anbieter China Telecom über die Belieferung mit dem iPhone.