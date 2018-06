Die durch den Abhörskandal in Großbritannien unter Druck geratene Chefin der britischen Zeitungsgruppe News International, Rebekah Brooks, tritt zurück. Das sagte ein Sprecher des Mutterkonzerns News Corporation von Medienunternehmer Rupert Murdoch. Brooks war zur Zeit des Abhörskandals Chefredakteurin der inzwischen eingestellten Boulevardzeitung News of the World.

In ihrer Rücktrittsmail an die Mitarbeiter, die dem Nachrichtensender BBC im Wortlaut vorliegt, entschuldigte sich Brooks bei allen Menschen, die sie verletzt habe. Sie trete nun zurück, um die Debatte von ihrer Person auf die "ehrlichen Anstrengungen" umzuleiten, die von News Corporation getätigt würden, um die "Probleme der Vergangenheit zu lösen".

Sie dankte außerdem Rupert Murdoch und seinem Sohn James für deren Anleitung, Loyalität und Freundschaft während ihrer 22-jährigen Karriere bei dem Unternehmen, das sie als den "besten Medienkonzern der Welt" bezeichnete. Ihr Rücktritt ermögliche ihr, voll mit der Polizei bei der anstehenden Untersuchung um den Abhörskandal zu kooperieren. Brooks hatte am Donnerstag eingewilligt, am kommenden Dienstag vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss auszusagen.

Nach ihrer Arbeit bei News of the World wurde Brooks im Jahr 2003Chefredakteurin des Murdoch-Boulevardblattes The Sun. Anschließend stieg die 43-Jährige im Medienimperium Rupert Murdochs zur Verlagsmanagerin von News International auf. Dort erscheinen beide Blätter.

Brooks werden enge Kontakte zu Polit-Größen wie Premierminister David Cameron nachgesagt. Ihr Nachfolger wird Tom Mockridge, Chef des ebenfalls zur News Corporation gehörenden PayTV-Senders Sky Italia. "Ich glaube, dass Tom die beste Person ist, um das Unternehmen in eine bessere Zukunft zu führen," sagte James Murdoch, der das Europa-Geschäft von News Corp leitet und weithin als Nachfolger des 80-jährigen Rupert gilt.

Rupert Murdoch hatte das Boulevardblatt News of the World in der vergangenen Woche eingestellt, nachdem herausgekommen war, dass Journalisten nicht nur Prominente abgehört und Polizisten bestochen hatten, sondern auch Handy-Mailboxen der Angehörigen von getöteten Soldaten sowie eines entführten Mädchens geknackt hatten. Zurzeit ermittelt auch das FBI gegen den Konzern, weil sich Mitarbeiter illegal Zugang zu Daten von Opfern des 11. September beschafft haben sollen.