Der Energiekonzern RWE veräußert den Großteil seines Hochspannungsnetzes. Ein Konsortium aus Finanzinvestoren und Versorgungswerken werde knapp 75 Prozent an der RWE-Tochter Amprion übernehmen, teilte das Unternehmen mit. Der Verkaufspreis errechne sich auf Basis eines Unternehmenswertes von 1,3 Milliarden Euro. RWE hatte kürzlich mitgeteilt, angesichts des Atomausstiegs benötige der Konzern frisches Geld.

Amprion betreibt das mit 11.000 Kilometern nach Unternehmensangaben längste Höchstspannungsnetz in Deutschland. RWE behält nach dem Verkauf einen Minderheitsanteil von 25,1 Prozent. Zusätzlich wird sich der Energiekonzern zunächst mit 14,5 Prozent an dem Käuferkonsortium beteiligen und hält so indirekt weitere 10,8 Prozent an dem Netz. Direkt und indirekt verbleiben also fast 36 Prozent in der Hand von RWE. Die Transaktion muss noch von den zuständigen Gremien und dem Kartellamt genehmigt werden. Im dritten Quartal dieses Jahres rechnet RWE mit dem Abschluss des Verkaufs.

Zuvor hatten sich E.on und Vattenfall bereits vollständig von ihren Höchstspannungsübertragungsnetzen getrennt. Verbraucherschützer fordern seit Jahren die Trennung der Energienetze von den Energieproduzenten.