Die Stunde der Wahrheit für Europas Banken naht: Um 18 Uhr werden die Ergebnisse des jüngsten Banken-Stresstests öffentlich gemacht. Die Bankenaufsicht EBA in London und die nationalen Behörden präsentieren dann parallel die Daten für 91 europäische Kreditinstitute. Vor der Veröffentlichung der Ergebnisse schlagen die Wellen in Deutschland hoch, da die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) offenbar zu den durchgefallenen Kandidaten zählt.

Die Bundesbank und die Finanzaufsicht Bafin wollen sich am Abend zu den Resultaten der 13 deutschen Kandidaten äußern. Der Stresstest soll prüfen, wie gut eine Bank eine Krisensituation aushalten kann und ob sie zusätzliches Kapital als Risikopuffer braucht. Als Wackelkandidaten gelten die spanischen Sparkassen sowie Institute in Griechenland, Portugal und Irland. In Deutschland sollen die Landesbanken HSH Nordbank und NordLB nur knapp bestanden haben.

Der Test untersucht anhand hypothetischer Szenarien, wie eine Bank für den Krisenfall – Einbruch von Wirtschaft und Aktienmärkten, höhere Zinsen für frisches Geld – gerüstet ist. Wer im schlimmsten Fall nicht mindestens 5,0 Prozent hartes Kernkapital übrig hat, ist durchgefallen.

Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) wird ihre Ergebnisse nicht unter Verschluss halten. "Wir haben nie daran gedacht, die Veröffentlichung zu unterlassen", sagte ein Sprecher des Instituts. "Wir werden unsere Daten um 18 Uhr auf unserer Internetseite veröffentlichen." Dass die Helaba ihr Abschneiden nicht offenbaren wolle, hatte der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff gestern in der ZDF-Sendung Maybrit Illner unterstellt. Weil die EBA sogenannte "Stille Einlagen" im Fall der Helaba nicht anerkennen will, würde die Bank bei dem Stresstest durchfallen.