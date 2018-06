Die Insolvenz des zweitgrößten US-Buchhändlers Borders kostet voraussichtlich 10.700 Menschen den Job. Bis Ende September soll der Ausverkauf der verbliebenen 399 Läden beendet sein, teilte das Unternehmen mit. Ein Insolvenzrichter muss den Plan noch bestätigen.

"Nachdem sich alle Seiten derart angestrengt haben, stimmt uns diese Entwicklung traurig", sagte Firmenchef Mike Edwards. Bis zuletzt hatte das Unternehmen mit einem möglichen Käufer erfolglos verhandelt. Nun sollen spezialisierte Firmen die Abwicklung übernehmen und alles Wertvolle zu Geld machen, um die Gläubiger zu bezahlen.

Bereits im Februar war Borders in die Insolvenz gegangen und hatte Hunderte Filialen geschlossen. Doch das Sparprogramm und ein Notkredit brachten nicht die erhoffte Rettung. Der Umsatz von Borders schrumpfte deutlich und die Kette schrieb rote Zahlen.

Entwicklung im Internet verpasst

Borders litt vor allem darunter, dass die Kunden seit der Wirtschaftskrise in den USA an Büchern sparen oder lieber im Internet kaufen. Auch der in den USA weit fortgeschrittene Siegeszug der E-Books macht Borders zu schaffen. Die Lesegeräte werden inzwischen zu Niedrigpreisen von unter 100 Dollar verkauft, also umgerechnet etwa 70 Euro. Auch Apples erfolgreicher Tablet-Computer iPad wird von vielen Menschen zum Bücherlesen genutzt.

Die größte US-Buchhandelskette Barnes & Noble schwächelt ebenfalls und sucht vorsorglich nach einem Käufer. Mittlerweile liegt ein Angebot vor. Eine Insolvenz von Barnes & Noble hätte noch tiefer greifende Auswirkungen: Zum Unternehmen gehören 700 reguläre Filialen und mehr als 600 College Bookstores, die auf Studenten ausgerichtet sind.

Borders war von den Brüdern Tom und Louis Borders gegründet worden. Sie eröffneten 1971 in Ann Arbor in Michigan ihren ersten Buchladen. Die Zahl der Filialen nahm beständig zu bis auf etwa 600 zu Beginn dieses Jahres. Fast 20.000 Beschäftigte arbeiteten für Borders. Das Unternehmen hatte erst 2010 einen Online-Buchladen gestartet, um Amazon und Apple etwas entgegensetzen zu können. Der Schritt kam nach Ansicht von Analysten aber zu spät.