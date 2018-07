Der Energiekonzern EnBW will im Gasgeschäft mit dem russischen Unternehmen Novatek kooperieren. Medienberichten zufolge sind die Verhandlungen des Karlsruher Energieversorgers mit dem russischen Gaskonzern weit fortgeschritten. Das Handelsblatt berichtete unter Berufung auf Kreise der beteiligten Unternehmen, dass Vorstandchef Hans-Peter Villis Novatek eine Beteiligung von bis zu 25 Prozent an dem ostdeutschen Gasimporteur Verbundnetz Gas (VNG) angeboten habe. Novatek ist nach Gasprom der zweitgrößte russische Gaskonzern.

"Wir kommentieren das Thema nicht", sagte ein EnBW-Sprecher. Er verwies auf Aussagen von Villis, wonach dieser bis Ende des Jahres die Gasstrategie überprüfen will. Auch Novatek und VNG wollten den Bericht nicht kommentieren. "Das ist eine Angelegenheit der Aktionäre", sagte eine VNG-Sprecherin.

EnBW hat eine Option auf 48 Prozent der VNG, die derzeit vom Oldenburger Versorger EWE gehalten werden. Der Karlsruher Konzern will dem Zeitungsbericht zufolge bis zu 25 Prozent direkt an die Russen weiterreichen. Die restlichen Anteile könnte Villis in ein Joint Venture einbringen, an dem Novatek beteiligt würde. Eine komplette Veräußerung des VNG-Pakets an Novatek sei politisch zu heikel.

Der russische Gaskonzern Gasprom hält bereits 10,5 Prozent an dem Leipziger Unternehmen. Somit würden bei einem Komplettverkauf des VNG-Pakets an Novatek russische Versorger die Mehrheit an VNG halten. VNG gehört neben E.on Ruhrgas und dem Gemeinschaftsunternehmen von Gasprom und BASF, Wingas, zu den größten Ferngasgesellschaften in Deutschland. Jede Beteiligungsänderung dürfte umgehend das Kartellamt alarmieren.