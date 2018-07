Der amerikanische Medienunternehmer Rupert Murdoch zieht sein Übernahmegebot für den britischen Sender BSkyB zurück. Die Offerte für die 61 Prozent der BSkyB-Aktien, die Murdoch noch nicht besitzt, werde zurückgezogen, teilte dessen Konzern News Corp. mit.

Der Unternehmer gibt damit auch dem politischen Druck nach, den Regierungsvertreter und Parlament machten. Mehrfach wurde er einhellig von Liberaldemokraten und der oppositionellen Labour-Partei aufgefordert, das Geschäft zu überdenken. Die konservativ-liberale Regierungskoalition hatte sich kurz vor einer Parlamentsabstimmung einem Antrag von Labour-Oppositionsführer Ed Miliband angeschlossen. In dem Antrag wurde Murdoch aufgefordert, sein Gebot für BSkyB so lange aufzuschieben, bis die polizeilichen Ermittlungen in dem Abhörskandal abgeschlossen sind.

Der Vorfall beschäftigt weltweit die Öffentlichkeit. Mitarbeiter von Murdochs Wochenblatts News of the World sollen die Telefone von Prominenten, Angehörigen von Verbrechensopfern sowie Hinterbliebenen getöteter Soldaten angezapft haben. Scotland Yard zufolge könnten bis zu 4.000 Menschen belauscht worden sein. Murdoch hatte die Zeitung daraufhin eingestellt, Sonntag war die letzte Ausgabe erschienen.

Mit einem Trick hatte der Medienprofi am Dienstag noch versucht, die Übernahme doch zu ermöglichen. Er nahm einen Kompromissvorschlag zurück, so dass Kulturminister Jeremy Hunt das Geschäft zur kartellrechtlichen Prüfung der Wettbewerbskommission übergeben musste. Dort ist der Einfluss der Politik begrenzt.

Der Aktienkurs von BSkyB sackte nach Bekanntwerden von Murdochs Verzicht kurz ab, erholte sich dann aber auf das Niveau des Morgens. Die Papiere von News Corp legten am Vormittag (US-Zeit) zu.

Das Parlament wird die Abhöraktivitäten des Verlags aller Wahrscheinlichkeit nach untersuchen. Ein Treffen der Chefs der drei größten Parteien am späten Dienstagabend sei positiv verlaufen, zitierte die Nachrichtenagentur PA eine nicht näher genannte Regierungsquelle. Man sei "sehr nahe an einer Einigung über den Aufbau der Untersuchungskommission".

Einem Bericht zufolge erwägt Murdoch den Verkauf sämtlicher britischer Zeitungen. Der Konzern sondiere das Interesse von möglichen Käufern an der Gruppe News International, berichtete das Wall Street Journal. Angesichts des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes für Printmedien habe sich bislang aber kein Kaufinteressent gemeldet. "In den kommenden sechs Monaten" könnte ein neuer Versuch gestartet werden, schrieb die Zeitung, die ebenfalls zum Murdoch-Konzern gehört, unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Kreise. Neben der inzwischen eingestellten News of the World gibt News International die Zeitungen The Times of London, The Sun und The Sunday Times heraus.

The Sun und Sunday Times verwahrten sich gegen Vorwürfe des früheren Premierministers Gordon Brown, sie hätte sich mit unlauteren Methoden Informationen aus seinem Privatleben besorgt. Beide Zeitungen gehören ebenfalls zu Murdochs News International.

Ein Sprecher der Sunday Times sagte, man habe weder Gesetze gebrochen noch die Hilfe von Kriminellen in Anspruch genommen. "Wir haben diese Geschichte im öffentlichen Interesse verfolgt", sagte er. Brown hatte der Zeitung vorgeworfen, unter anderem mit fragwürdigen Methoden an Daten seiner Anwälte und Konten gekommen zu sein.