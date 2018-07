Der britische Medienkonzern BSkyB hat in den vergangenen zwölf Monaten einen Milliardengewinn erwirtschaftet. Der operative Gewinn habe im Geschäftsjahr 2010/2011 rund 1,23 Milliarden Euro betragen, teilte das Unternehmen mit. Das waren vier Prozent weniger als im Vorjahr. Allerdings hatte es im vergangenen Jahr positive Einmaleffekte in Höhe von 400 Millionen Pfund gegeben. Der Umsatz stieg um 16 Prozent auf 6,6 Milliarden Pfund. "Wir haben Wachstumsmöglichkeiten in allen Bereichen", sagte Vorstandschef Jeremy Darroch.

Die guten Geschäftszahlen fallen mitten in den Abhörskandal, durch den der australische Medienunternehmer zuletzt heftig unter Druck geraten war. BskyB gehört zu 39 Prozent dem News-Corp-Konzern von Murdoch. Der Unternehmer hatte bis zuletzt versucht, auch die restlichen Anteile zum Preis von rund acht Milliarden Pfund zu übernehmen. Zuletzt aber ließ Murdoch wegen des laufenden Skandals von dem Versuch ab. Murdochs Zeitung News of the World musste zuletzt schließen, nachdem bekannt geworden war, dass Journalisten des Blattes Angehörige von Opfern abgehört hatten.

Rupert Murdochs Sohn James wurde hingegen am Donnerstag als Chef des Verwaltungsrates von BSkyB bestätigt. Zuvor hatte es im Unternehmen Stimmen gegeben, wonach Murdoch abgelöst werden solle. Wie sein Vater musste er vor einem Parlamentsausschuss in London aussagen. Auch sein Erscheinen vor einem richterlichen Untersuchungsausschuss, der im September startet, ist wahrscheinlich.

BSkyB, wozu Bezahlsender wie Sky Sport und frei empfangbare Kanälen wie Sky News sowie Breitband- und Telefonangebote gehören, gewann im vergangenen Jahr 426.000 Neukunden und zählt jetzt 10,3 Millionen Kunden. Ein Viertel davon bezahlen sowohl für Fernsehen als auch für Breitband- und Telefonangebote.

Vorstandschef Darroch kündigte am Freitag an, das Unternehmen werde seinen Aktionären eine Milliarde Pfund zukommen lassen. Das Programm beinhaltet einen Aktienrückkauf im Wert von 750 Millionen Pfund sowie eine Erhöhung der Dividende um 20 Prozent auf 23,28 Pence pro Aktie. Der Konzern will damit offenbar das verloren gegangene Vertrauen der Investoren wieder gewinnen. Die BSykB-Anteile hatten durch den Kursrutsch – ausgelöst von der Abhöraffäre – zuletzt knapp 20 Prozent ihres Wertes verloren. Die Aktionäre hatten viel Geld verloren.

Zuletzt waren in der Abhöraffäre neue Vorwürfe laut geworden. So soll das Telefon der Mutter eines ermordeten Mädchens angezapft worden sein. Die Frau hatte jahrelang mit der Zeitung News of the World zusammengearbeitet. Gemeinsam mit der früheren Chefredakteurin Rebekah Brooks hat sie die härtere Verfolgung von Sexualstraftätern propagiert. Das Parlament erließ daraufhin ein neues Gesetz. Die Frau war "am Boden zerstört", teilte die von der Frau gegründete Kinderschutzorganisation mit. Das möglicherweise gehackte Telefon soll sie von der News of the World eigens für die Zusammenarbeit erhalten haben.

Die BBC berichtete, die Vorsitzende des britischen Presserates, Peta Jane Buscombe, stehe kurz vor dem Rücktritt. Die Juristin ist seit 2009 Chefin des Selbstkontrollorgans der britischen Medien. Dem Kontrollgremium war von mehreren Seiten Versagen in der Affäre vorgeworfen worden. Die Baronin wäre nur eines von vielen Opfern der Abhöraffäre. Zuvor hatten unter anderem schon der Sprecher von Premierminister David Cameron, Andy Coulson, die Vorstandschefin der Verlagsholding News International, Rebekah Brooks und der Chef der Polizeibehörde Scotland Yard, Sir Paul Stephenson, ihren Hut nehmen müssen.