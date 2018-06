Die Deutsche Bahn hat offenbar nicht nur Probleme mit unzufriedenen Kunden, sondern auch mit ihren Mitarbeitern. Oder umgekehrt: Die Mitarbeiter haben ein Problem mit der Bahn. In einer betriebsinternen Umfrage haben 70 Prozent der Beschäftigten angegeben, an ihrem Arbeitsplatz und durch ihre Tätigkeit frustriert zu sein. Das berichtet die Financial Times Deutschland (FTD). Demnach klagen die Mitarbeiter unter anderem über zu geringe unternehmerische Freiheiten, lange Entscheidungswege, undurchschaubare Strukturen, überzogene Ziele und veraltete Informationstechnik.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn bestätigte die Ergebnisse der Umfrage, die bereits im Frühjahr 2010 erhoben wurde. Zu Details wollte er sich nicht äußern. Der Konzern arbeite bereits daran, die Arbeitssituation zu verbessern, unter anderem durch bundesweite Mitarbeiterkonferenzen. "Wir haben einen breiten Lern- und Veränderungsprozess angestoßen", sagte der Sprecher.

Die Bahn hatte in den vergangenen Jahren viel mit technischen Problemen zu kämpfen. An heißen Sommertagen fielen die Klimaanlagen von rund 50 Zügen aus, was zu Verspätungen und Zugausfällen führte. Im Winter wiederum machte Schnee bei eisigen Temperaturen dem Unternehmen zu schaffen. Hinzu kommt, dass viele ICE-Züge derzeit deutlich häufiger als geplant zur Überprüfung in die Werkstatt müssen. Auch bei der Bahn-Tochter S-Bahn Berlin gab es massive Störungen durch technische Probleme.