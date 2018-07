Es ist eine Kapitulation noch vor der Niederlage: Der weltgrößte PC-Hersteller Hewlett-Packard (HP) will keine Personal Computer mehr bauen, weil der Markt schwächelt und sich möglicherweise nicht mehr erholen wird. Das Unternehmen kündigte am Donnerstag an, "strategische Alternativen" für die Personal Systems Group zu suchen. Denkbar sei dabei ein teilweiser oder vollständiger Verkauf der Sparte.

Das in der Fachwelt vielgepriesene Betriebssystem WebOS beerdigt HP gleich mit, inklusive der Produktion mobiler Endgeräte wie dem Tablet-Rechner TouchPad und den Smartphones Veer und Pre3.

Schuld an allem ist einerseits Apple. Das iPad hat den "Tablet-Effekt" in Gang gesetzt, ist Konzernchef Léo Apotheker überzeugt. Das große Zeitalter der Personal Computer neigt sich möglicherweise dem Ende zu, seit Apple die erste überzeugende Tablet-Lösung vorgestellt hat.

Andererseits hat HP schlicht die Chance vertan, darauf eine schlüssige Antwort zu geben. Die Übernahme von Smartphone-Pionier Palm und damit auch WebOS für 1,2 Milliarden Dollar vor einem Jahr war ein sinnvoller erster Schritt, dem grobe Fehler folgten.

Viele Geräte mit WebOS waren nicht konkurrenzfähig, dafür aber teuer und wurden kaum beworben. Außerdem hat HP es versäumt, genug Entwickler für passende Apps anzulocken. Ohne einen gut gefüllten App-Store aber wird niemand an Apple und Googles Android vorbeikommen.

Dazu kommt die Macht der Marke Apple: Einer aktuellen Umfrage aus den USA zufolge würden sich rund 95 Prozent der Tablet-Käufer und -Interessenten für ein iPad entscheiden, nur zehn Prozent für das TouchPad von HP (Mehrfachnennungen waren möglich).

Bei einem solchen Ausblick ist die Entscheidung von Apotheker, das System gleich ganz zu kippen oder zumindest nur noch auf Lizenzbasis weiterzuführen, nachvollziehbar.