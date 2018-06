Der Chemiekonzern Evonik verschiebt seinen geplanten Börsengang bereits zum zweiten Mal. Grund dafür sei die schlechte Lage an den Finanzmärkten, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende und Vorstandschef des Mehrheitseigners RAG-Stiftung, Wilhelm Bonse-Geuking. Die "aktuelle Verfassung der Finanz- und Kapitalmärkte und ihre Perspektiven" machten für dieses Jahr einen Börsengang der Evonik unmöglich. Bereits 2008 war er wegen einer unsicheren Marktlage verschoben worden.



Bonse-Geuking sagte, der Essener Konzern sei in einer "hervorragenden Verfassung". Die Stiftung, CVC und Evonik würden die Entwicklung an den Börsen nun "sehr genau beobachten". Sie seien wegen der bereits getroffenen umfassenden Vorbereitungen in der Lage, einen Börsengang kurzfristig zu starten, "wenn die Richtung auf den Märkten wieder stimmt". Derzeit rechne man damit, dass dies 2012 der Fall sein wird.



Die Entscheidung sei nach eingehender Beratung mit den Teilhabern und dem Unternehmensvorstand getroffen worden. Derzeit gehört das Spezialchemieunternehmen zu 74,99 Prozent der RAG-Stiftung. Der britische Finanzinvestor CVC Capital Partners ist mit 25,01 Prozent beteiligt.



Evoniks Börsengang wäre einer der größten seit Jahren



Der Börsengang von Evonik Industries wäre mit einem geschätzten Volumen von rund fünf Milliarden Euro der größte in Deutschland seit Jahren. Beobachter rechnen damit, dass etwa 30 Prozent des Konzerns verkauft werden sollen.



Im ersten Halbjahr 2011 hatte der Konzern zweistellige Zuwachsraten beim Umsatz und Rekordwerte beim operativen Gewinn. 2011 will Konzernchef Klaus Engel bei den Zahlen gegenüber dem Vorjahr zulegen. 2010 hatte Evonik bei einem Umsatz von 13,3 Milliarden Euro einen operativen Gewinn (Ebit) von 1,6 Milliarden Euro erzielt.



"Die Stiftung steht nicht unter Zeitdruck" sagte Bonse-Geuking. Die richtige Bewertung durch die Investoren sei entscheidend dafür, dass die Stiftung ihren Auftrag zur Finanzierung der sogenannten Ewigkeitslasten des deutschen Steinkohlenbergbaus ab 2019 sicherstellen könne. Die Erlöse des Börsengangs sollen zur Finanzierung der dauerhaften Lasten der Steinkohlenförderung in Deutschland eingesetzt werden.