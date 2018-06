Facebook verschiebt seinen Börsengang. Erst Ende 2012 will das Unternehmen nun an die Börse gehen, meldet die britische Financial Times .

Firmenchef Mark Zuckerberg tut wohl gut daran, den Gang an die Börse nicht zu überstürzen. Das Soziale Netzwerk bekommt damit ein halbes Jahr mehr Zeit, um zu rechtfertigen, dass es anstrebt, beim Börsenstart mit mehr als 100 Milliarden Dollar bewertet zu werden.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte vor einigen Wochen aktuelle Umsatz- und Gewinnzahlen verbreitet, die aus unternehmensnahen Quellen stammen sollen. Demnach kann das Internetunternehmen in diesem Jahr auf einen Umsatz von rund drei Milliarden Dollar kommen. Das Ergebnis vor Steuern könnte eine Milliarde betragen.

Das ist viel und eine enorme Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Trotzdem würde es Facebook in einem turbulenten Umfeld an den Börsen schwerfallen, die Erwartungen der Investoren nicht zu enttäuschen. Und diese Erwartungen liegen eben bei rund 100 Milliarden Dollar.

Da Facebook diese Erwartungen mit geschürt hat, gab es eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Die Investoren zu enttäuschen oder ihre Geduld auf die Probe zu stellen. Die Entscheidung zu Letzterem ist klug.