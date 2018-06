Die Rating-Agentur Moody's hat die Bonität der französischen Großbanken Crédit Agricole und Société Générale um jeweils eine Position heruntergestuft. Grund ist nach Angaben der Agentur das Engagement zur Lösung der Schuldenkrise Griechenlands. Das Langfrist-Rating von Société Générale lautet nun auf Aa3, zuvor stand es bei Aa2. Der Ausblick ist negativ, damit drohen weitere Herabstufungen. Bei der Crédit Agricole lautet das Langfrist-Rating nun Aa2 statt Aa1.

Französische Banken haben in großem Maße Staatsanleihen Griechenlands gekauft. Bei der größten französischen Bank BNP Paribas sieht Moody's derzeit keine Notwendigkeit, das Rating sofort zu senken. Die Bonität der Bank werde jedoch weiter geprüft. Sollte es dazu kommen, würde das auf Aa2 lautende Langfrist-Rating laut Moody's wahrscheinlich ebenfalls um eine Stufe gesenkt.

Moody's ist allerdings der Ansicht, dass die BNP größtenteils für mögliche Zahlungsausfälle der hoch verschuldeten Euro-Staaten gewappnet sei. Gemessen an ihrer Profitabilität und Kapitalbasis sei die Bank auf Probleme bei ihren Investitionen in Papiere von Griechenland, Irland und Portugal vorbereitet.

Banken wollen weitere Risiko-Papiere loswerden

BNP Paribas will riskante Bilanzposten im Wert von 70 Milliarden Euro verkaufen, um der wachsenden Sorge von Investoren Rechnung zu tragen. Einen ähnlichen Plan hatte vor zwei Tagen bereits der kleinere Konkurrent Société Générale vorgestellt.

Die Aktie der Société Générale hatte seit Anfang Juli rund 60 Prozent an Wert verloren. Der Grund war in erster Linie der Besitz von Staatsanleihen der Euro-Krisenstaaten. Ähnlich schlecht erging es den Kursen anderer Geldinstitute. Die vier größten französischen Banken trennten sich zunehmend von den Anleihen. Sie besaßen im Juni eigenen Angaben zufolge nur noch insgesamt sieben Milliarden Euro an Staatspapieren aus Griechenland.

Deutscher Aktienmarkt reagiert negativ

Der Dax fiel zur Eröffnung um 1,1 Prozent auf 5.107 Punkte. Die größten Verlierer waren dabei Commerzbank und Deutsche Bank mit Kursverlusten von 3,5 Prozent beziehungsweise 3,1 Prozent. Neben der Herabstufung der französischen Banken drückten Äußerungen des chinesischen Regierungschefs Wen Jiabao auf die Stimmung. Er hatte weitere Investitionen seines Landes in Europa von ernsthaften Sparanstrengungen abhängig gemacht.

Griechenland drängt Deutschland und Frankreich einem Zeitungsbericht zufolge zu einer stärkeren Beteiligung ihrer Banken am Schuldentausch. Ministerpräsident Giorgos Papandreou werde Bundeskanzlerin Angela Merkel und Präsident Nicolas Sarkozy heute in einem Telefonat dazu auffordern, berichtete die Zeitung Kathimerini. Private Investoren sollen ihre griechischen Staatsanleihen in Papiere mit längerer Laufzeit und niedrigeren Zinsen tauschen, um Griechenland Luft zu verschaffen. Das wurde beim EU-Gipfel im Juli vereinbart.