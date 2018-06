Der finnische Handyhersteller Nokia streicht weitere 3.500 Stellen. Das Werk im rumänischen Cluj mit 2.200 Beschäftigten werde zum Jahresende geschlossen, kündigte das Unternehmen an. Nokia hatte die Produktion erst 2008 gegen Proteste der deutschen Politik und Gewerkschaften von Bochum dorthin verlegt. Seinerzeit hatte sich der Konzern von der Fertigung in Siebenbürgen Kostenvorteile versprochen.

Weitere 1.300 Stellen seien von einem Umbau der Software-Entwicklung betroffen. In diesem Bereich wird auch der Standort Bonn geschlossen. Die neuen Pläne folgen dem bereits angekündigten Abbau von konzernweit 4.000 Stellen, mit dem Nokia eine Milliarde Euro sparen will.

Nokia leidet unter schwindenden Marktanteilen. Konkurrenten wie Apple, Samsung und HTC setzen dem einst größten Hersteller von Mobiltelefonen schwer zu. Nokia hatte bereits sein eigenes Betriebssystem aufgegeben und setzt auf eine Kooperation mit Microsoft. Bereits vor dem Strategieschwenk hatte der damalige Vorstandschef Olli-Pekka Kallasvuo seinen Posten geräumt, der frühere Microsoft-Manager Stephen Elop übernahm die Führung.

Milliarden-Finanzspritze für die Tochter

Auch die Netzwerktochter NSN hat zu kämpfen. Das Gemeinschaftsunternehmen mit Siemens braucht eine Milliarde Euro Kapital. Sowohl Nokia als auch Siemens stellen 500 Millionen Euro, um die finanzielle Position des Telekomausrüsters zu stärken. NSN soll mit dem neuerlichen Kapitalzufluss im dritten Anlauf auf Kurs gebracht werden. Im Zuge der Sanierung ist auch Ex-Nokia-Chef Kallasvuo seinen letzten wichtigen Konzernposten los. Der dänische Finanzmanager Jesper Ovesen löst ihn als Chef des NSN-Aufsichtsrats ab.



NSN hatte Siemens und Nokia in den vergangenen Jahren hohe Verluste eingebracht und kämpft mit einem starken Wettbewerb in der Branche. In der Vergangenheit gab es immer wieder Berichte, dass Nokia und Siemens einen Ausstieg aus dem Joint-Venture erwägen, auch ein Börsengang wurde dabei immer wieder als mögliches Szenario genannt. Der Vertrag für NSN läuft noch bis Ende September 2013. Das nun gezahlte Geld soll helfen, den Weg in die Eigenständigkeit zu ebenen und NSN auch für Investoren wieder interessant zu machen.