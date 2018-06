Der Betrugsskandal bei der Schweizer Großbank UBS wird Folgen für die Sparte Investment-Banking haben: Bei der Aktionärsversammlung Mitte November würden Einschnitte bekanntgegeben, berichtete der Tages-Anzeiger unter Berufung auf Unternehmenskreise.

Es könne in diesem Zusammenhang zu "Tausenden" Entlassungen kommen. Das Wertpapiergeschäft würde deutlich zurückgefahren. Die Bank muss zudem fürchten, wegen des Betrugs in der Konzernbilanz des dritten Quartals auch insgesamt einen Verlust auszuweisen.

Nach Angaben der Bank hatte ein in London tätiger UBS-Händler mit nicht erlaubten Geschäften zwei Milliarden Dollar verloren. Die zuständige Londoner Untersuchungsrichterin entschied, den Mann in Untersuchungshaft zu belassen. Ihm wird Betrug durch Missbrauch seiner Stellung und Bilanzbetrug vorgeworfen. Der UBS-Angestellte war in London festgenommen und von der Polizei angeklagt worden.

Infolge der Vorkommnisse könnten UBS-Chef Oswald Grübel und der Chef der Sparte Investment-Banking bald zurücktreten, heißt es weiter in dem Bericht. Analysten bestätigen diese Einschätzung. "Aufgrund der Verlustmeldung wird der Druck auf das UBS-Management steigen, das Investment-Banking deutlich zu verkleinern", sagte Bankenanalyst Andreas Venditti von der Zürcher Kantonalbank. Bereits in der Finanzkrise hatte das Wertpapiergeschäft der UBS herbe Verluste beschert.

Rating-Agenturen erwägen Herabstufung

Wegen des neuen Milliardenverlusts kündigten die Rating-Agenturen Moody's und Standard & Poor's an, die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der UBS in Erwägung zu ziehen. Sie haben Zweifel, ob die Bank das ohnehin mit großen Risiken verbundene Investment-Banking im Griff hat. UBS sei den Beweis schuldig geblieben, dass sie nach der Finanzkrise ihr Risikomanagement gestärkt habe, erklärte Standard & Poor's.

Auch die Schweizer Bankenaufsicht Finma wird der Angelegenheit nachgehen müssen. "Wir erwarten, dass UBS unter kräftigen Druck der Aktionäre und der Finma kommen wird, ihr Investment-Banking zu überprüfen", sagten Analysten der US-Bank J. P. Morgan. Die Finma selbst teilte lediglich mit, sie stehe in engem Kontakt mit der Bank.

Innerhalb der Bank dürfte nach dem jüngsten Skandal der Druck derer zunehmen, die seit den Milliardenverlusten in der Finanzkrise dem Investment-Banking und den hohen Boni kritisch gegenüberstehen, dies aber bisher nur hinter vorgehaltener Hand äußerten. Der Bereich Vermögensverwaltung dürfe an Gewicht gewinnen, sagte der Bankenanalyst Rainer Skierka von Bank Sarasin.

Analysten wollen bisher nicht beziffern, wie groß der Stellenabbau im UBS-Investment-Banking ausfallen könnte. Die Sparte beschäftigt knapp 18.000 Mitarbeiter. Bereits angekündigt hat die Bank den Abbau von 3.500 der insgesamt rund 65.000 Stellen. Die Hälfte davon soll ohnehin auf das Investment-Banking entfallen.