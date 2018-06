Der Freiburger Verleger Hermann Herder ist tot. Er starb am vergangenen Samstag im Alter von 85 Jahren im Kreis seiner Familie, teilte der Verlag Herder mit. Herder hatte den katholisch geprägten Verlag 36 Jahre lang in der fünften Generation geführt. Er übernahm die Verlagsführung nach seinem Jurastudium 1963 von seinem Vater. 1999 übergab er das Unternehmen seinem Sohn Manuel, der bis heute die Leitung inne hat.



Als Verleger agierte Herder werteorientiert und in Treue zur römisch-katholischen Kirche. Gleichzeitig zeigte er vergleichsweise früh eine deutliche Bereitschaft zur Ökumene und setzte auf einen Dialog der Weltreligionen. Er baute im religiösen Verlagsprogramm den Anteil nicht-katholischer Autoren und Publikationen aus. Zudem kamen bei ihm auch Kritiker und Dissidenten des Katholizismus zu Wort.



Zusätzlich erweiterte Herder den nicht-theologischen Verlagsbereich. Er brachte Jugend-, Taschen- und Sachbücher auf den Markt und beschritt damit neue Wege. Damit sicherte er dem Verlag im härter werdenden Buchmarkt die wirtschaftliche Grundlage.



Zudem setzte Herder auf Expansion: Er engagierte sich für den zu Herder gehörenden spanischsprachigen Verlag in Barcelona und erwarb zu Beginn der neunziger Jahre den renommierten theologischen Verlag Crossroad in den USA. Diese werden heute von seinen Kindern Gwendolin und Raimund Herder geleitet.

Der Verlag Herder mit Sitz in Freiburg ist heute nach eigenen Angaben der größte deutsche Verlag für Religion, Erziehung und Kultur. Mit rund 140 Mitarbeitern veröffentlichte er im Jahr 2010 knapp 650 Neuerscheinungen – bei einem Jahresumsatz von 38,5 Millionen Euro. Zum Ergebnis macht Herder traditionell keine Angaben.

Zum festen Kreis der Autoren des Verlags gehört seit 1956 mit Joseph Ratzinger der heutige Papst. Hermann Herder, der 52 Jahre mit seiner Frau Mechthild verheiratet war, lebte zuletzt abwechselnd in Wien und in Freiburg. Er hinterlässt vier Kinder und acht Enkel.