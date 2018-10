Es ist kein Zufall, dass der neue italienische Regierungschef Mario Monti einen Banker als Minister für Industrie und wirtschaftliche Entwicklung ausgewählt hat. Corrado Passera, Vorstandschef von Intesa San Paolo, der zweitgrößten Bank Italiens, ist mit dem schwierigen Verhältnis zwischen Banken und Industrie bestens vertraut. Die mit seiner Nominierung verbundene Botschaft: Kein Abbau der Staatsverschuldung ohne eine starke Industrie. Keine starke Industrie ohne gute Banker.

Im Gegensatz zu deutschen Unternehmen sind die italienischen viel stärker auf das Wohlwollen der Banken angewiesen. Die italienische Industrie besteht zum Großteil aus kleinen und mittelgroßen Firmen, die über kein wesentliches Eigenkapital verfügen. Im Durchschnitt haben italienische Firmen 30 Prozent weniger eigene Mittel als ihre deutsche Konkurrenz. Will ein italienischer Unternehmer einen Kredit aufnehmen, bürgt er meistens mit Wertpapieren, und deren Wert ist bekanntlich großen Schwankungen ausgesetzt.

Die Präsidentin des Industrieverbands Confindustria, Emma Marcegaglia, warnt angesichts der prekären Lage Italiens bereits vor einer Kreditklemme. Die Banken, sagt Marcegaglia, hätten zunehmend Schwierigkeiten, sich am Markt zu refinanzieren. Das habe dazu geführt, dass sie immer höhere Zinsen für ihre Kredite verlangten. Die Kreditnachfrage ist in den vergangenen Monaten deutlich geschrumpft. Selbst die Unternehmen, die sich in einer Expansionsphase befinden, haben ihre Wachstumspläne auf Eis gelegt.

Obwohl der Bankenverband ABI in seinem jüngsten Bericht das Kreditangebot als "stabil" bezeichnet, ist die Stimmung in den Finanzinstituten alles andere als entspannt. Die Banken stecken in einem Teufelskreis: Um ihre Kapitalbasis zu stärken, müssen die Banken das Vertrauen der Märkte wieder gewinnen. Das Vertrauen hängt aber auch vom Wirtschaftswachstum in Italien ab. Um das zu stimulieren, müssen die Banken jedoch mehr Kredite vergeben, was wiederum ihre Kernkapitalquote schmälert.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Banken bis Mitte 2012 ihre Kernkapitalquote auf neun Prozent erhöhen müssen. So haben es die EU-Staats- und Regierungschefs auf ihrem jüngsten Gipfel beschlossen. Einige Banken wie die Intesa San Paolo erfüllen die Quote bereits.

Die Unicredit muss demgegenüber eine Kapitalerhöhung von 7,5 Milliarden Euro vornehmen. Alles andere als einfach für eine Bank, die im dritten Quartal einen Verlust von mehr als zehn Milliarden Euro gemacht hat und die Dividende für das laufende Jahr streichen muss. Unicredit-Chef Federico Ghizzoni kündigte in einem Interview mit der italienischen Zeitung Il Sole 24 Ore an, in den kommenden Monaten rund 70 Milliarden Euro für Kredite an Unternehmen und Familien bereitzustellen. Woher das Geld kommen soll, ließ er offen.