Der Autobauer Daimler stellt seine Nobelmarke Maybach ein. "Es wäre nicht sinnvoll, ein Nachfolgemodell für den jetzigen Maybach zu entwickeln", sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das Unternehmen sei zur klaren Überzeugung gelangt, dass die Absatzchancen für die Marke Mercedes besser sind als die von Maybach, erklärte Zetsche. Die Produktion des Maybach werde spätestens dann auslaufen, wenn die neue S-Klasse 2013 auf den Markt komme.

Damit ist das Ende für die erst im Jahr 2002 reanimierte Traditionsmarke in zwei Jahren besiegelt. Brancheneinschätzungen zufolge bleiben die Maybach-Verkäufe seit Langem weit hinter den ursprünglich geplanten Stückzahlen zurück. Statt Nachfolger für die jetzigen Fahrzeuge zu entwickeln, will Daimler die Palette an Oberklasse-Fahrzeugen der Mercedes-Benz S-Klasse auffächern und auf sechs Modelle verdoppeln. "Mercedes bläst jetzt auch zum Angriff in der Oberklasse", sagte Zetsche.

Der Vorstands-Chef versprach, dass die Beschäftigten der Maybach-Manufaktur an anderer Stelle im Konzern weiterarbeiten können. "Das sind etwa 150 bestens qualifizierte Mitarbeiter, die wir für unser Wachstumsprogramm im Luxussegment brauchen werden", erklärte Zetsche.

Hochgesteckten Absatzziele nie erreicht

Seit der Reanimierung waren die Aussichten für die Luxusmarke schlecht, die hochgesteckten Absatzziele wurden nie erreicht. Zetsche bestätigte, dass die Wiedereinführung des Maybach unterm Strich ein Verlustgeschäft gewesen sei. Zuletzt wurden jedes Jahr nur wenige hundert der weitgehend in Handarbeit gefertigten Fahrzeuge an zahlungskräftige Kunden ausgeliefert. Der direkte Konkurrent Rolls-Royce, der zu BMW gehört, schnitt besser ab.

Maybach baute bereits in den 1930er Jahren Luxuslimousinen. Zuletzt hatte Daimler erwogen, die Marke durch eine Kooperation mit Aston Martin beispielsweise bei Motoren rentabler zu machen. Daimler feiert in diesem Jahr das 125-jährige Jubiläum des Automobils, das die Firmengründer Gottlieb Daimler und Carl Benz 1886 entwickelt haben.