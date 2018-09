Der Betreiber des schwer beschädigten Atomkraftwerks im japanischen Fukushima, Tepco, erhält von Japans Regierung Unterstützung in Milliardenhöhe. Die Regierung billigte Pläne, dem Konzern zunächst 900 Milliarden Yen (8,4 Milliarden Euro) zur Verfügung zu stellen. Davon soll das Unternehmen Entschädigungszahlungen an die Opfer des Atomunfalls zahlen, die das Gebiet rund um das AKW Fukushima-1 verlassen mussten. Im Gegenzug sicherte Tepco zu, über die nächsten zehn Jahre Kosten im Umfang von mehr als 2,5 Billionen Yen zu senken, unter anderem durch die Kürzung von Pensionszahlungen. Das sagte Konzernchef Toshio Nishizawa nach einem Gespräch mit dem japanischen Wirtschaftsminister Yukio Edano.

Das Atomkraftwerk Fukushima im Nordosten Japans war am 11. März durch ein Erdbeben und einen anschließenden Tsunami stark beschädigt worden. In drei der insgesamt sechs Reaktoren kam es zu Kernschmelzen, Radioaktivität gelangte in großen Mengen in die Umwelt. Zehntausende Menschen mussten daraufhin kontaminierte Gebiete rund um die Anlage verlassen. Bis heute sind Dörfer und Städte in einem Radius von 20 Kilometern um die havarierten Reaktoren gesperrt und werden es wohl noch längere Zeit bleiben.

Japan kämpft seit dem 11. März auch mit den Folgen von Beben und Tsunami. Weite Teile der Ostküste wurden verwüstet. Mehr als 20.000 Menschen verloren durch die Naturkatastrophen ihr Leben.

Die sechs Reaktoren von Fukushima-Daiichi liegen direkt an der Küste im Osten Japans. Ihr Zustand kann auf noch unabsehbare Zeit kritisch bleiben. Die japanische Regierung schätzt, dass eine sichere Demontage der Anlage mindestens 40 Jahre dauern werde. Im Dezember verkündete sie die Kaltabschaltung des Kraftwerks, allerdings ist umstritten, wie sicher die Lage dort wirklich ist. Ende September wurde die Sperrzone auf Gebiete in einem Umkreis von 20 Kilometern reduziert. Einige Städte außerhalb dieses Bereichs, wie etwa Iitate, die sehr stark durch radioaktiven Fallout belastet worden sind, bleiben jedoch vorerst gesperrt.

Dem AKW-Betreiber Tepco war in den vergangenen Monaten vorgeworfen worden, die Öffentlichkeit nur unzureichend über die Vorgänge in seiner Unglücksanlage informiert zu haben. Kritik gab es unter anderem auch daran, dass Entschädigungszahlungen nur schleppend anliefen.

Tepco kann damit rechnen, zusätzlich zu den rund 900 Milliarden Yen weitere 120 Milliarden Yen an staatlicher Kompensation für den Atomunfall zu erhalten. Dies sieht ein entsprechendes Gesetz zum Atomschadensausgleich vor. Das Geld ist jedoch nur für die Begleichung der Entschädigungsforderung der Opfer vorgesehen, die durch die Atomkatastrophe ihr Haus und Einkommen verloren haben. Geschäftlich bringt es dem angeschlagenen Konzern nichts.

Tepco schreibt Verluste

Nach dem Nuklearunfall hat der AKW-Betreiber große Verluste gemacht. Wie Tepco bekanntgab, fiel zwischen April und September insgesamt ein Fehlbetrag von 627,30 Milliarden Yen (5,8 Milliarden Euro) an. Im Vorjahreszeitraum hatte Tepco noch einen Gewinn von 92,29 Milliarden Yen erwirtschaftet. Der Konzern leidet zudem unter steigenden Brennstoffkosten. Durch den Ausfall des Atomstroms müssen in Japan ersatzweise Wärmekraftwerke eingesetzt werden. Diese gewinnen unter anderem aus Kohle oder Erdgas elektrischen Strom. Das kostet Tepco viel Geld.

Der Umsatz des Unternehmens sank um 7,7 Prozent auf 2,5 Billionen Yen. Für das noch bis zum 31. März 2012 laufende Gesamtjahr rechnet der Energiekonzern aber damit, den Vorjahresverlust in Höhe von 1,25 Billionen Yen auf 600 Milliarden Yen verringern zu können.