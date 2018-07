Der japanische Energiekonzern Tepco steht einem Zeitungsbericht zufolge unmittelbar vor der Verstaatlichung. Handelsminister Yukio Edano wolle das Unternehmen dazu drängen, weiteren Staatshilfen und einer damit verbundenen faktischen Verstaatlichung zuzustimmen, berichtete die Zeitung Nikkei. Nach einer Kabinettssitzung zur Energiereform werde Edano noch am Dienstagabend den Präsidenten von Tokyo Electric Power (Tepco), Toshio Nishizawa, treffen, um mit ihm über die Details zu sprechen.

Grund für die mögliche Verstaatlichung des Unternehmens sind die Finanzprobleme von Tepco, die durch die Entschädigungen an von der Atomkatastrophe von Fukushima betroffenen Familien entstanden sind. Der Betreiber des havarierten Atomkraftwerks hatte am Dienstag um weitere Hilfen von fast 700 Milliarden Yen (knapp sieben Milliarden Euro) gebeten. Tepco begründete die Forderung damit, dass Japan den Kreis der Anspruchsberechtigten erweitert habe. Die japanische Regierung hatte bereits im November eine erste Tranche von umgerechnet 8,4 Milliarden Euro aus einem Entschädigungsfonds freigegeben, der nach der Atomkatastrophe eingerichtet worden war.

Das Atomkraftwerk Fukushima im Nordosten Japans war am 11. März durch ein verheerendes Erdbeben und einen anschließenden Tsunami schwer beschädigt worden. Die Zerstörungen in der Anlage lösten den weltweit schwersten atomaren Unfall seit Tschernobyl 1986 aus. Zehntausende Menschen mussten die radioaktiv belasteten Gebiete um Fukushima verlassen. Experten schätzen, dass Tepco bis März 2013 Entschädigungen in Höhe von umgerechnet knapp 43 Milliarden Euro zahlen muss.

Das Erdbeben und der Tsunami in Japan Das Erdbeben vom 11. März In fast 90 Prozent der Fälle werden Tsunamis durch Seebeben ausgelöst. Dabei brechen oder reißen aufeinander stoßende Erdplatten und erschüttern den Untergrund des Ozeans. In Japan taucht die Pazifische unter die Eurasische Platte. Klicken Sie auf das Bild, um die Weltkarte der Erdbebengefahr herunterzuladen © Anne Gerdes/ZEIT Grafik Durch solche Erdverschiebungen können gewaltige Wassermassen in Bewegung gesetzt werden. Einmal angestoßen, beginnt eine Kettenreaktion: So wie ein Dominostein den nächsten anstößt, pflanzt sich die Bewegungsenergie im Wasser fort – mit einer Geschwindigkeit von bis zu 800 Kilometern in der Stunde. In Japan ereignete sich am 11. März 2011 um 14.46 Uhr Ortszeit (06.46 Uhr MEZ) ein großes Erdbeben der Stärke 9. Zahlreiche weitere Beben erschütterten die Region. Das Epizentrum lag 130 Kilometer östlich der Stadt Sendai und fast 400 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Tokyo. Das Beben löste mehrere Flutwellen aus, die weite Landstriche verwüsteten. Mehr als 15.800 Menschen starben durch die Naturkatastrophen, mehr als 3.200 gelten weiterhin als vermisst. Rund 120.000 Gebäude wurden zerstört, Hunderttausende weitere zum Teil erheblich beschädigt (Quelle: National Police Agency, Japan). Der Tsunami Eigentlich bedeutet das japanische Wort Tsunami "Hafenwelle". Meist ist es aber nicht eine einzige Welle, die ausgelöst durch ein Erdbeben die Küsten trifft, sondern die Erschütterungen lösen gleich eine ganze Serie von Flutwellen aus. Treffen diese Wellen nach ihrer rasanten Ausbreitung über den offenen Ozean auf flachere Gewässer, türmen sich die Wassermassen meterhoch auf. Als gewaltige Brecher schlagen die Fluten an Land und können so kilometerweit ins Landesinnere vordringen. Mit Beben muss man auf Japans Hauptinsel Honshu stets rechnen. Das Land liegt im Bereich des Pazifischen Feuerrings. Damit ist ein Vulkangürtel gemeint, der den Pazifischen Ozean umringt. GAU in Fukushima Während des Bebens am 11. März 2011 wurde auch das an der Ostküste der Präfektur Fukushima gelegene Atomkraftwerk Fukushima-1 beschädigt. Der anschließende Tsunami zerstörte sowohl die Notstromversorgung als auch wichtige Kontrollmöglichkeiten der sechs Reaktoren. Klicken Sie auf das Bild, um die Infografik als PDF-Datei herunterzuladen. © Julika Altmann Nachdem das Kühlsystem ausfiel, kam es zu mehreren Explosionen durch entzündeten Wasserstoff. Die Wände der Reaktoren 1, 2, 3 und 4 wurden teils schwer dadurch beschädigt. Zudem ereigneten sich Kernschmelzen in den Reaktoren 1 bis 3. Radioaktivität trat in hohen Mengen in die Umwelt aus. Das umliegende Gebiet musste evakuiert werden. Noch immer sind Städte und Dörfer in einem Radius von 20 Kilometern um die Atomanlage gesperrt. Mindestens 60.000 Menschen mussten ihre Heimat verlassen. Der AKW-Betreiber Tepco versucht, die havarierten Reaktoren langfristig unter Kontrolle zu halten. Die Regierung schätzt, dass eine sichere Demontage von Fukushima-Daiichi mindestens 40 Jahre dauern werde. Im Dezember verkündete sie die Kaltabschaltung des Kraftwerks, allerdings ist umstritten, wie sicher die Lage dort wirklich ist.

Von einer Untersuchungskommission zu dem Unglück war Tepco vorgeworfen worden, sich unzureichend auf Katastrophen wie das Erdbeben im März vorbereitet zu haben. Bereits 2008 habe Tepco die Auswirkungen eines Tsunamis mit mehr als 15 Meter hohen Wellen simuliert, danach jedoch keine zusätzlichen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Auch die Regulierungsbehörden hätten von dem Energiekonzern keine weiteren Bauvorkehrungen gefordert, nachdem sie über die Auswirkungen unterrichtet worden seien. Zudem habe es dem Personal an Fachwissen gefehlt und die Kommunikation nach der Katastrophe sei mangelhaft gewesen.