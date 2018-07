Bei der Drogeriekette Schlecker sollen die Insolvenz-Gespräche mit den Lieferanten aufgenommen werden. Das hat der vorläufige Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz angekündigt. "Ich bin zuversichtlich, dass die uneingeschränkte Betriebsfortführung kurzfristig sichergestellt werden kann", sagte Geiwitz. Ziel sei es, "mit Familie, Management und Lieferanten eine Einigung herbeizuführen und zusammen eine zukunftsfähige Lösung zu erarbeiten". Der Geschäftsbetrieb laufe unverändert weiter und auch die Zahlung der Gehälter sei gesichert.

Der Insolvenzverwalter hatte am Montag begonnen, die Bücher der Kette einzusehen. Das Amtsgericht muss nun zunächst feststellen, ob die Voraussetzungen gegeben sind, das Insolvenzverfahren überhaupt zu eröffnen, und in welcher Form es ablaufen wird. Bei der angestrebten Planinsolvenz ist der Verwalter eher ein Berater, bei einer regulären Insolvenz würde er die Geschäfte ganz übernehmen.

Mitarbeiter sorgen sich um ihre Jobs

Schlecker soll trotz Insolvenz in Familienhand bleiben . Mit diesem Anspruch geht das Unternehmen in die Gespräche mit seinen Gläubigern, nachdem es am Montag einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Ulm gestellt hatte.

Planinsolvenz Das Verfahren der Planinsolvenz Die sogenannte Planinsolvenz ist ein Sonderfall des Insolvenzverfahrens. Ihr Ziel ist der Insolvenzordnung (InsO) zufolge der Erhalt des Unternehmens, im Gegensatz zu den sonst üblichen Insolvenzverfahren: Dabei werden Unternehmen oft zerschlagen oder einfach nur noch abgewickelt, und die Gläubiger erhalten das restliche Vermögen. Ein weiterer Unterschied bei der Planinsolvenz ist, dass die alte Geschäftsführung im Amt bleibt und der Insolvenzverwalter nur beratend tätig wird. Zusammen mit der Unternehmensführung arbeitet er den Insolvenzplan aus, über den dann die Gläubiger entscheiden. Wenn es eine Perspektive für den Fortbestand des Unternehmens gibt, soll es durch diesen Plan ermöglicht werden, im Insolvenzverfahren ganz oder teilweise von der Insolvenzordnung abzuweichen. Zumindest überlebensfähige Unternehmensteile sollen diesem Plan zufolge dann erhalten bleiben, statt das Unternehmen zu zerschlagen.



Zehntausende Mitarbeiter der Firma sorgen sich um ihre Jobs. Ihnen sagte Schlecker zu, man fühle sich "tarifvertraglichen Regelungen verpflichtet". Europaweit arbeiten mehr als 40.000 Menschen bei Schlecker, etwa 30.000 davon in Deutschland.

Die Insolvenz der Drogeriekette Schlecker wird sich nach Ansicht des Konkurrenten Rossmann nicht auf die Verbraucherpreise auswirken. "Der Wettbewerb funktioniert seit vielen Jahren und ist geprägt von Preiskämpfen. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern", sagte Unternehmenschef Dirk Roßmann der Neuen Osnabrücker Zeitung . Der Schlecker-Konkurrent hatte Interesse gezeigt, einige Filialen selbst zu übernehmen.