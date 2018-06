Facebook geht an die Börse. Am späten Mittwochabend veröffentlichte das weltgrößte soziale Netzwerk seinen Börsenprospekt, mit dem es bei Investoren für seine Aktien wirbt. Einen Termin für den eigentlichen Gang aufs Parkett gibt es noch nicht.

Facebook kalkuliert dabei vorsichtiger als bisher: Der Schritt an die Börse soll dem Unternehmen fünf Milliarden Dollar einbringen. Am Wochenende hatten US-Zeitungen noch von zehn Milliarden Dollar berichtet – das gesamte Unternehmen wäre damit bis zu 100 Milliarden Dollar wert. Das Emissionsvolumen könne bei starker Nachfrage der Investoren aber erhöht werden. Erstmals auf dem Kurszettel könnte Facebook dann im Mai erscheinen.

Denn von der Vorlage des Börsenprospekts bis zum eigentlichen Gang an die Börse kann es Monate dauern. In dieser Zeit wird die Facebook-Führung um Gründer Mark Zuckerberg bei Investoren für ihr Unternehmen werben. Unklar ist nach Informationen des Wall Street Journal noch die Börse, an der Facebook gelistet wird. Infrage kommen die New York Stock Exchange und die Technologiebörse Nasdaq.

Wie das Börsenprospekt weiter verrät, ist Facebook profitabel: Im vergangenen Jahr verdiente das Unternehmen unterm Strich 1 Milliarde Dollar, 2010 waren es 606 Millionen Dollar und 2009 immerhin 229 Millionen Dollar. Haupteinnahmequelle ist Werbung.

So wertvoll wie VW oder Siemens

US-Medien gingen bislang davon aus, dass Facebook beim Börsengang mit 75 bis 100 Milliarden Dollar bewertet wird (57 bis 76 Milliarden Euro). Damit würde das Unternehmen vom Firmenwert her in etwa gleichauf mit dem Autokonzern VW oder dem Industriekonzern Siemens liegen. Schon jetzt steht fest, dass Facebook das bislang größte Börsendebüt eines Internet-Unternehmens gelingen wird. Google sammelte bei seiner Aktienpremiere vor acht Jahren 1,7 Milliarden Dollar ein. Inzwischen ist der Suchmaschinenanbieter 190 Milliarden Dollar wert.

Lange Zeit war über einen Börsengang von Facebook spekuliert worden. Gründer Zuckerberg wollte die Kontrolle über sein Unternehmen bislang nicht aus der Hand geben. Statt eines Börsengangs sammelte er in mehreren nicht öffentlichen Finanzierungsrunden Geld von großen Investoren ein. Dem Milliardär gehört ein knappes Viertel an Facebook.

Zudem hatte allein die Hoffnung auf einen erfolgreichen Börsenstart des mit 800 Millionen Mitgliedern weltgrößten Sozialen Netzwerks sorgte dafür, dass nach Jahren der Zurückhaltung zuletzt wieder verstärkt Internet-Unternehmen an den US-Aktienmarkt strebten. Neben der Karriereplattform LinkedIn waren das Groupon und der Spiele-Programmierer Zynga. In Deutschland konnte ein bereits gelistetes Unternehmen profitieren: Die Aktien des Karrierenetzwerks Xing legten um 3,5 Prozent zu.