Um künftig Preismanipulationen im Geschäft mit Strom zu verhindern, plädiert der Bundesverband Neue Energieanbieter dafür, einzelne Strommärkte zusammenzulegen. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass die Bundesnetzagentur mehr als 900 Stromhändler angeschrieben hatte, nachdem gefährliche Defizite im Netz aufgetreten waren . Die Mängel waren, so vermutet die Berliner Zeitung, durch mögliche Marktmanipulationen entstanden. Für die illegalen Geschäfte sollen die Stromhändler selbst verantwortlich sein.

Der Stromhandel basiert auf einem komplizierten System. Strom wird in Deutschland auf gleich fünf verschiedenen Teilmärkten gehandelt, je nachdem, wie kurzfristig er zur Verfügung gestellt werden muss. An der Strombörse werden die Megawattstunden für den laufenden Tag ("Intraday") oder langfristiger versteigert.

Als Reserve dient die sogenannte Regelenergie. Sie ist nur für kurzfristige Stromschwankungen gedacht und muss extrem schnell lieferbar sein, etwa wenn sich plötzlich die Halbzeitpause während einer Fußball-WM verlängert und der Strombedarf dadurch steigt. Die Regelenergie wird auf drei Teilmärkten als Primär-, Sekundär- und Minutenreserve auktioniert. Obwohl der Intraday-Markt der Strombörse und der Minutenreserve-Markt für Regelenergie weitgehend identisch funktionieren, bildet sich auf ihnen ein unterschiedlicher Preis.

Gezielte Manipulationen

Das nutzten die Stromhändler gezielt als Anreiz zur Manipulation, berichtet die Berliner Zeitung . Weil der Preis für Regelenergie günstiger war als der auf der Strombörse, hätten die Händler einen relativ niedrigen Strombedarf vorhergesagt und sich später, als die Lücken auftraten, mit Regelenergie eingedeckt. Das habe das System an den Rand des Zusammenbruchs gebracht.

Fachleute kritisieren die Zersplitterung der Märkte. "So entstehen unterschiedliche Preise, mit denen spekuliert werden kann", sagt eine Sprecherin des Bundesverbands Neue Energieanbieter, der sich für mehr Wettbewerb im Stromgeschäft einsetzt. "Was wir jetzt dringend brauchen, ist die Zusammenführung der beiden Teilmärkte Minutenreserve und des Intraday-Handels in einen einzigen Markt."