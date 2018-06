Der größte deutsche Strom- und Gaskonzern E.on hat im vergangenen Jahr erstmals rote Zahlen geschrieben. Bedingt unter anderem durch die sofortige Stilllegung von Kernkraftwerken und milliardenschwere Abschreibungen in Italien und Spanien wird ein Verlust von 2,2 Milliarden Euro ausgewiesen.

Nach dem Regierungsbeschluss zum Ausstieg aus der Atomenergie und der Stilllegung deutscher Kernkraftwerke sei nun jedoch "die Talsohle durchschritten", sagte der Vorstandsvorsitzende Johannes Teyssen.

Die E.on AG habe "in wirtschaftlich schwierigem Fahrwasser ihren Konsolidierungskurs fortgesetzt", sagte Teyssen weiter. Das Konzernergebnis "liege im Rahmen der Erwartungen". Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag im abgelaufenen Jahr mit rund 9,3 Milliarden Euro 30 Prozent unter dem Vorjahreswert. 2010 hatte der Energieriese noch einen Gewinn von 5,8 Milliarden Euro verbucht.

Mehr Gewinn mit erneuerbaren Energien

Der Umsatz lag mit rund 113 Milliarden Euro hingegen etwa 22 Prozent über dem Vorjahreswert. Erfreulich seien vor allem die Ergebniszuwächse der erneuerbaren Energien, im russischen Kraftwerksgeschäft und in der Gasproduktion, teilte Teyssen mit. Dies zeige, dass E.on "die richtigen Wachstumsfelder definiert" habe. Auch die Aktivitäten außerhalb Europas wie zum Beispiel in Brasilien würden vorangetrieben. E.on werde deshalb "schon 2012 einen Ergebnisanstieg sehen, der sich in den Folgejahren fortsetzen wird", kündigte der E.on-Chef an.

Trotz des Nettoverlusts hat E.on am Mittwoch im frühen Handel zugelegt. Die Aktien des Versorgers verteuerten sich um knapp fünf Prozent und waren damit einer der größten Dax-Gewinner. "Die Zahlen hören sich zwar schlimm an, waren aber keine große Überraschung. Der Fehlbetrag war wegen des Atomausstiegs bereits erwartet worden", sagte ein Händler.

DZ-Bank-Analyst Hasim Sengül äußerte sich ebenfalls positiv: Auch wenn E.on unter anderem wegen der Atomwende in schwierigem Fahrwasser sei, habe das Unternehmen doch eine gute Basis für eine positive Entwicklung. Er bekräftigte seine Kaufempfehlung für die Aktien.